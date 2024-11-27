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Посилення української ППО та реакція НАТО на розширення Росією війни: Володимир Зеленський провів розмову з Марком Рютте

27 листопада 2024 року - 20:11

Посилення української ППО та реакція НАТО на розширення Росією війни: Володимир Зеленський провів розмову з Марком Рютте

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави подякував за організацію на запит України позачергового засідання Ради Україна – НАТО, яке відбулося вчора. На ньому українська сторона представила детальну інформацію щодо застосування Росією нової балістичної ракети по Дніпру.

Президент заявив, що Україна очікує на рішучу та своєчасну реакцію Альянсу на розширення Росією війни. Зокрема, 3 та 4 грудня у Брюсселі триватиме засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Україна розраховує на підтримку в передачі засобів ППО, здатних перехоплювати ракети такого типу. Перелік систем протиповітряної оборони, які є на озброєнні в країн Альянсу, Україна передала партнерам.

Глава держави також наголосив на тому, що для України важливо отримати запрошення в НАТО та продовжити оборонну співпрацю з країнами Альянсу. Окремий фокус розмови – постачання далекобійних засобів та критична потреба в передачі озброєнь з оголошених пакетів допомоги.

Крім того, Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили глобальні ризики, які створює союз РФ, Ірану та КНДР. Зокрема те, що Росія в обмін на зброю передає свої сучасні військові технології.

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