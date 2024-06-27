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Ми формуємо команди й групи, які розроблятимуть плани дій за Формулою миру; нам потрібні реальні кроки – звернення Президента України до Організації американських держав
Ми формуємо команди й групи, які розроблятимуть плани дій за Формулою миру; нам потрібні реальні кроки – звернення Президента України до Організації американських держав

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Посилення захисту неба та очікування від cаміту НАТО: Володимир Зеленський зустрівся з Єнсом Столтенбергом

27 червня 2024 року - 20:04

Посилення захисту неба та очікування від cаміту НАТО: Володимир Зеленський зустрівся з Єнсом Столтенбергом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу.

Глава держави подякував Єнсу Столтенбергу за послідовні зусилля із залучення союзників до допомоги Україні, зокрема щодо посилення можливостей із захисту українського неба.

Ключову увагу під час зустрічі приділили підготовці до Вашингтонського cаміту НАТО, який відбудеться в липні цього року.

Володимир Зеленський відзначив готовність членів Альянсу забезпечити Україну критично необхідними оборонними засобами, насамперед системами протиповітряної та протиракетної оборони.

Також Україна очікує рішення щодо посилення ролі НАТО в координації безпекової допомоги, тренувань українських військових та довгострокових фінансових зобов’язань союзників для забезпечення стабільної підтримки нашої держави.

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