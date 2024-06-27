Посилення захисту неба та очікування від cаміту НАТО: Володимир Зеленський зустрівся з Єнсом Столтенбергом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу.

Глава держави подякував Єнсу Столтенбергу за послідовні зусилля із залучення союзників до допомоги Україні, зокрема щодо посилення можливостей із захисту українського неба.

Ключову увагу під час зустрічі приділили підготовці до Вашингтонського cаміту НАТО, який відбудеться в липні цього року.

Володимир Зеленський відзначив готовність членів Альянсу забезпечити Україну критично необхідними оборонними засобами, насамперед системами протиповітряної та протиракетної оборони.

Також Україна очікує рішення щодо посилення ролі НАТО в координації безпекової допомоги, тренувань українських військових та довгострокових фінансових зобов’язань союзників для забезпечення стабільної підтримки нашої держави.