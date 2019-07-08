Посилюємо взаємні зобов'язання: Спільна заява за підсумками​ 21-го Саміту Україна – ЄС

м. Київ, 8 липня 2019 р.

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської Ради Дональд Туск та Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер зустрілися сьогодні у м. Києві для проведення 21-го Саміту Україна – ЄС та виступили з такою заявою.