Послаблення карантину та другий етап медичної реформи: звернення Президента до українців

Дорогі українці!

Традиційно на початку звернення я бажаю вам здоров’я.

А сьогодні, крім цього, я хочу побажати всім важливої запоруки цього здоров’я. Це – терпіння. Терпіння, щоб дотримуватись карантину та дочекатися безпечної обстановки.

Подивіться на статистику країн, де або не запроваджували карантинні заходи, або зробили їх м’якими. Результат – тисячі смертей та десятки тисяч захворілих щодня.

Так, є негативний вплив карантину на економіку. Втрати від нього – болючі. Але потенційні втрати від високої захворюваності та смертності – катастрофічні. Згідно з дослідженнями, повне скасування карантину матиме шокуючі наслідки. Якщо завтра ми повернемось до звичного нам ритму життя – це потенційно плюс 120 тисяч смертей до кінця року. Саме тому пом’якшення карантину не може бути передчасним. Воно поетапне, і перше пом’якшення відбудеться 11 травня. Будуть відкриті, зокрема, парки, сквери, салони краси, літні майданчики кафе та ресторанів.

Актуальна наразі статистика дає нам надію на майбутнє. Проте ситуація могла бути іншою. Ми могли мати не 12, а 200 тисяч захворілих. Є дві причини, чому вдалось уникнути критичного сценарію. Перша – це вчасно вжиті заходи. Жорсткі, але, як показав час, – правильні. Друга причина – це заслуга наших українських лікарів. Їхня професійність, мужність і самовідданість на передовій боротьби з коронавірусом. Сьогодні тема COVID-19 заполонила весь простір, але водночас ми не можемо забувати про глобальну ситуацію в нашій медичній галузі. Бо сьогодні наші медики опинилися під ударом.

Фейсбук, інстаграм і мій робочий стіл заповнені зверненнями лікарських колективів з усіх куточків нашої країни. Всі вони стосуються другого етапу медичної реформи. Зазвичай ми звертаємося до лікарів по допомогу. Сьогодні про допомогу благають наші лікарі.

Знаєте, з перших днів президентства я отримую абсолютно полярну інформацію. Одні запевняють, що реформа – панацея, інші – що це смерть.

Нам була потрібна неупереджена та об’єктивна оцінка. Не диванних експертів, а топових вітчизняних медиків. Ми створили робочу групу, куди ввійшли академіки, професори та заслужені лікарі нашої країни. Вони спільно з новим керівництвом МОЗу проаналізували стан речей. Правда полягає в тому, що реформа має як великі плюси, так і очевидні мінуси.

Наше завдання – зберегти всі позитивні моменти та терміново виправити помилки.

Зокрема, через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 тисяч медиків та закрито 332 лікарні по Україні. Майже тисяча лікарень отримає набагато менше грошей, ніж у минулому році. Під загрозою опинились екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби. Все це викликає низку запитань. Чому замість того, щоб рятувати життя інших людей, медики змушені думати про власне виживання? Чому тарифи складали не профільні лікарі, а чиновники, без глибинного розуміння процесу? Яким чином один виклик швидкої фактично оцінили аж у 75 гривень?

Чому за інсульт та інфаркт сума на папері як мінімум удвічі менша від реальної вартості?

За новим механізмом деяким лікарням вистачить коштів хіба що на дверний замок і плакат: «Ми закрились. Тримайтесь. Удачі».

Обласні дитячі лікарні недоотримають майже 200 мільйонів гривень.

На межі закриття – більшість протитуберкульозних лікарень і диспансерів.

Я не можу всього цього допустити. Я не можу допустити скорочення бригад швидкої допомоги. І ситуацій, коли людині стало погано в понеділок, а швидка доїхала до неї у вівторок. Або якщо ви житель, наприклад, Сумської області, то вам краще взагалі не хворіти, бо доведеться їхати на лікування за 200 кілометрів.

Я не можу допустити, щоб кваліфіковані дитячі лікарі поїхали за кордон і було катастрофічне зростання дитячої смертності. Або щоб у найближчі два роки захворюваність на туберкульоз зросла на третину. Ми не можемо всього цього допустити, бо інакше це буде називатися не реформа, а диверсія.

Саме тому я закликаю міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря України невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих питань. Нам потрібне не згортання реформи, а її покращення. Визнання помилок та їхнє виправлення.

Я впевнений, що глобальна вимога одна, і вона дуже проста: реформою мають бути задоволені і пацієнти, і медики всіх рівнів.

Дорогі українці! Питання до реформи не означають, що ми вважаємо нашу медицину ідеальною. І що нічого не потрібно змінювати.

Повірте, від початку коронавірусу як ніхто інший я бачу, що наша медична галузь не просто вразлива, а фактично перебуває за крок від коми.

І єдине, завдяки чому вона досі жива, – це наші українські медики.

Я не можу допустити того, що 50 тисяч з них опиняться на вулиці.

Під час війни ніхто не скорочує власну армію. Наші лікарі сьогодні – це таке ж військо, яке захищає здоров’я українців.

Тому я чекаю відповідних рішень від усіх уповноважених осіб.

А вам, дорогі українці, бажаю міцного здоров’я та традиційні 36,6!

Бережімо себе! Бережімо наших лікарів!

Бережімо Україну!