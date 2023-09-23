Послаблювати допомогу Україні – це посилювати Росію – Володимир Зеленський 

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що у війні, яку розв’язала Росія проти України, не можна зберігати нейтралітет, адже відсутність допомоги нашій державі означає посилення Російської Федерації, яка потім загрожуватиме іншим країнам.

«Ти допомагаєш Україні або Росії. У цій війні не буде посередників. Послаблюючи допомогу Україні, ти посилиш Росію. А потужна Росія й те, чого від неї очікувати… Я думаю, історія у книжках і свідках на це вже давно відповіла. Якщо хтось хоче ризикнути – добре, послаблюйте допомогу українцям. Але, якщо бути відвертими й чесними, за свободу, за демократію, за права людей треба боротися», – сказав Глава держави, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі з Джастіном Трюдо в Оттаві.

Володимир Зеленський висловив подяку країнам-партнерам, які допомагають Україні зброєю та фінансуванням.

«Але це не найбільша ціна. Найбільшу ціну все-ж таки за це сьогодні платить Україна – людьми, кількістю смертей. Тому ми дуже вдячні за допомогу», – наголосив Президент.

