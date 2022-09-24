Посли іноземних держав відвідали звільнене місто Ізюм та ознайомилися з наслідками російської окупації

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського щодо максимального донесення до світу правди про криваві злочини Росії, скоєні на українській землі, заступник керівника Офісу Глави держави Андрій Сибіга та заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс разом з групою іноземних послів відвідали деокуповане Збройними Силами місто Ізюм на Харківщині.

Делегація мала змогу на власні очі побачити наслідки воєнних злочинів російських загарбників, геноциду українського населення росіянами та злочинів проти людяності. Зокрема, посли побували біля зруйнованого 500-кілограмовою російською бомбою багатоповерхового житлового будинку. Тут загинуло 53 особи, серед який – семеро маленьких українців.

Керівники дипломатичних місій також відвідали відділення Національної поліції в Ізюмі, яке окупанти перетворили на катівню, та поспілкувалися з двома місцевими мешканцями, яким вдалося вижити після тортур.

Іноземні дипломати оглянули масове поховання закатованих і страчених російськими окупантами українців, виявлене в лісосмузі на околиці Ізюма. Ексгумовано 436 тіл, серед яких п’ять дитячих. Більшість тіл мають сліди насильницької смерті.

На місці трагедії керівники дипломатичних місій поспілкувалися з журналістами, зокрема з представниками провідних іноземних ЗМІ.

«Світ має знати правду про криваві злочини окупантів. Саме тому надзвичайно важливо, що сьогодні іноземні дипломати мали змогу на власні очі побачити те, що залишають по собі російські окупанти. Ми наголошуємо, що російське військово-політичне керівництво має понести покарання за злочин збройної агресії проти України», – заявив Андрій Сибіга.

Перебуваючи в Ізюмі, посли також зустрілися з представниками військово-цивільного керівництва регіону: головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим, головою Ізюмської районної державної адміністрації Степаном Масельським, представником командування Харківського військового гарнізону Михайлом Чалим.

До складу делегації увійшли: Голова Представництва ЄС в Україні, керівники дипломатичних місій Литви, Латвії, Естонії, Іспанії, Австрії, Угорщини, Хорватії, Швеції, Словаччини, Швейцарії, Туреччини, Польщі, Словенії, Франції та Данії.

Візит став одним з кроків, які здійснюються під керівництвом Президента Володимира Зеленського задля притягнення Росії до відповідальності за злочини агресії, геноциду, воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні в Україні.