Потенціал України потрібен Тримор’ю – звернення Президента Володимира Зеленського до учасників саміту Ініціативи трьох морів

Дуже дякую, пане Президенте!

Дякую за всі теплі слова щодо підтримки України! За те, що зараз було сказано, за те, що ви й наші друзі зробили для міцності нашої держави!

Шановні колеги, друзі!

Пані та панове!

Також я вдячний за запрошення, пане Президенте Левітсе!

Вдячний вам і маю честь сьогодні звернутися до всіх присутніх.

Розпочну своє звернення одразу з головного, зважаючи на наш дорогоцінний час. Почну одразу з того, що ми пропонуємо.

Перше – Україна має бути учасницею Ініціативи трьох морів. Це неправильно, що наша держава залишилася за межами Ініціативи. Ми маємо знайти формат, у якому змогли б реалізувати приєднання.

Достатньо лише одного погляду на географічну мапу нашого регіону, щоб зрозуміти, що тільки з Україною всі наші країни можуть реалізувати увесь свій потенціал. Економічний, інфраструктурний, потенціал соціальних зв'язків між нашими країнами, між нашими людьми та історичної основи життя в нашому регіоні.

З урахуванням цього моя друга пропозиція – посилити трактування співпраці в межах Триморʼя.

Кожна сфера, якою ми можемо займатися разом у межах цієї Ініціативи, – вона насправді про безпеку. І передусім це логістика. Погляньте, будь ласка, на українську ситуацію зараз: саме держави Тримор’я – це наш зв’язок з вільним світом.

Постачання зброї для України, постачання пального, збереження життєво важливих транспортних потоків, зелені коридори для експорту українського продовольства, міграція людей – все це працює через територію держав – учасниць цієї Ініціативи.

І так само Тримор’ю судилося стати ефективним тилом для будь-якої країни нашого регіону, якщо і їй також – не дай Боже, звісно – загрожуватиме Росія. Коли приходить ворог, усе має значення: дороги, залізниця, порти, енергосистема, швидкість на кордонах, навіть звичка працювати разом.

Ось чому наш обов’язок – поглиблювати всі зв’язки на цьому просторі. Саме ці зв’язки – це наша безпека зрештою.

Третя пропозиція – енергетика. Україна має одні з найпотужніших газових сховищ у регіоні та розгалужену мережу постачання газу. Тому, співпрацюючи із сусідами, використовуючи потужності інтерконекторів Польща – Словаччина, Польща – Україна, а також наявні в регіоні СПГ-термінали, ми можемо задовольнити потреби всіх країн Тримор’я.

Вже після початку повномасштабного вторгнення Росії ми приєдналися до енергосистеми Європейського Союзу. І зараз наш експорт електрики може стати тим внеском в енергобаланс ваших країн, який допоможе вам стати повністю незалежними від російського енергетичного тиску.

Четверта пропозиція – ми маємо зробити все, щоб транс'європейський коридор Via Carpathia запрацював на сто відсотків, з’єднавши Північну та Південну Європу. Україна при цьому може відігравати роль одного з логістичних центрів. І ми готові приєднатися до Via Carpathia вже зараз.

Ми готові інтегруватися у європейську залізничну мережу, зокрема через залізничну лінію Варшава – Київ та вихід до залізничного коридору Rail Baltica.

Ми маємо працювати й надалі над розширенням пунктів пропуску на кордонах нашої держави.

П’ята пропозиція – Україна може надати підтримку багатьом інфраструктурним проектам у сфері діджиталізації та посилити наші регіональні цифрові зв’язки. Враховуйте, що український досвід боротьби з кіберзагрозами є справді унікальним і може бути дуже корисним для кожної з ваших держав.

І шоста пропозиція – участь у проекті відбудови України. Це буде найбільший економічний проект нашого покоління. Політики часто говорять, що економічний добробут – це основа національної безпеки. І це справді так. Але зовсім не так часто, як вони це говорять, політикам вдається реалізувати цей принцип. Тобто зробити економіку настільки сильною, що й держава стає достатньо могутньою.

Зараз у нас із вами є такий історичний шанс.

Але зможемо його використати, тільки якщо працюватимемо спільно, разом. Потенціал України потрібен Тримор’ю. Ми готові. Ми цього хочемо.

Україна вперше запрошена до участі в саміті Ініціативи трьох морів сьогодні. Я вдячний. Однак ви ж знаєте: поки триває ця війна, я не можу залишити державу. Тому не можу бути з вами зараз. Але впевнений, що ви можете вже зараз долучити нас до участі в конкретних інфраструктурних проектах. І знайдете статус, який дасть нам змогу брати участь в діяльності вашої Ініціативи.

Я вірю, що це можливо!

Дякую за увагу!

Слава Україні!