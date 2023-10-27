Потрібен максимально чіткий сигнал Росії: Німеччина, працюючи з Україною, вірить у мир – виступ Глави держави на 6-му німецько-українському економічному форумі «Відновлення, розумне зростання та безпека»

Олафе, пане канцлере!

Денисе, пане Премʼєр-міністре!

Шановні представники урядів, представники й представниці бізнесу наших країн!

Шановні пані та панове!

Я вдячний за черговий прояв нашої українсько-німецької єдності.

За час цієї війни українська сміливість уже стала глобальним брендом. Більшість людей у світі знають Україну саме завдяки цьому – нашій сміливості. Так само глобальним брендом є німецька надійність. Німеччину знають і цінують за неї. І я, до речі, вже не раз у цьому переконався – ви справді надійна держава, надійний партнер. Я вдячний за вашу міцну підтримку для України, для наших людей. Вдячний усьому народу Німеччини, вдячний тобі, Олафе, особисто. Дякую за допомогу, яку українці отримали для свого захисту. Надійну допомогу!

Зараз, працюючи разом, ми можемо поєднати найкращі якості наших народів і спільно дати – Україна та Німеччина – нашій Європі шанс зрости. Більше безпеки. Більше розвитку. Більше робочих місць. Більше можливостей для звичайних родин, які працюють, жити гідним життям. І більше сили для нашого континенту.

Я впевнений, що потенціал України всім вам добре відомий. А конкретні проєкти та програми в різних галузях представить урядова команда України та керівники українських компаній, які зараз на форумі. Передусім я прошу звернути вашу увагу на оборонну сферу в Україні – наше виробництво зброї, техніки, снарядів, яке ми нарощуємо. Це наш виробничий пріоритет номер один, і деякі німецькі компанії вже почали предметну співпрацю з нами в цій сфері. І ми запрошуємо всі інші. Не меншої уваги заслуговує українська енергетика, наша інфраструктура, агровиробництво, відбудова – сфери, які зараз, у час війни, особливо потребують міжнародної співпраці. І які після війни дадуть особливу віддачу кожній компанії, яка почне працювати з Україною та в Україні вже зараз, поки інші тільки аналізують перспективи.

Я хочу зробити сьогодні кілька безпекових наголосів.

Перший – це ППО. Ми будуємо спеціальні відносини з найбільш потужними країнами світу, щоб дати нашим містам надійний повітряний щит від російського терору.

Звичайно, серед таких країн – Німеччина.

Плюс ми працюємо над угодами з партнерами щодо спільного виробництва систем ППО. І це стратегічне завдання – не сумніваюся, що ми здатні його реалізувати. Втім, потрібен час. А отже, зараз, цієї зими та наступного року, потрібне продовження партнерами підтримки нашого повітряного щита. І я вдячний, зокрема, Німеччині за розуміння такої потреби.

Економічний розвиток в умовах такого сусідства, яке має Україна, є прямим відображенням того, наскільки ми можемо захистити наше небо. І це також вагомий аргумент для наших людей, які зараз перебувають у країнах Європи, отримавши прихисток: вони повернуться додому, коли загроза російського терору зменшиться.

Другий пункт – це страхування воєнних ризиків.

Ми звертаємося до урядів країн-партнерів, зокрема й до уряду Німеччини, щодо відпрацювання разом із бізнесом своїх країн та запровадження надійного механізму страхування воєнних ризиків. Очевидно, що такі ризики стримують інвестиції. Очевидно, що наявність системи захисту від них буде одним із вагомих кроків для зупинки російської агресії. Кремль досі сподівається на втому світу від підтримки України. Політично ми забезпечуємо, що такої втоми не буде, хоч би як Росія старалася її спровокувати. Економічно, зокрема, наша з вами співпраця здатна це забезпечити.

І третій пункт – переосмислення нашого регіону та великою мірою – Європи. Росія втрачає позиції в економічних відносинах із Європою, які були напрацьовані за понад 50 років. Це стосується багатьох сфер, із яких уже пішли або ще підуть російські компанії.

Європейський бізнес і потенціал наших країн та сусідів Європи їх замінить – це неминуче.

Відбудова в Україні після бойових дій, зростання таких нових глобально важливих експортних центрів, як Дунайський регіон, наші нові відносини на сході Європи, зокрема стратегічні відносини з Румунією та партнерство з Молдовою й Туреччиною, виникнення в Україні таких галузей, як виробництво та експлуатація бойових дронів, зокрема створення флоту морських дронів, переосмислення нашої енергетики зі ставкою на децентралізовану «зелену» енергетику… Усе це та інше подібне – це чіткий потенціал для співпраці та зростання.

Я наведу лише один приклад, який знають усі у світі, – німецьке обладнання. Це найкращий фундамент для будь-якої економіки. Важливо вже зараз запустити потік німецького обладнання в Україну як основи українських індустрій, зокрема, через повноцінний запуск експортно-кредитного фінансування.

Чи є щось зі сказаного мною нереалістичним? Я вважаю, ні. Чи все економічно вигідно? Так.

А найголовніше – це той випадок, коли економіка дає більше безпеки.

І потрібен максимально чіткий сигнал Росії, яка завжди звертає увагу на Німеччину. З ким працює Німеччина. У яких партнерів вірить Німеччина. З ким ділиться своєю надійністю та бере щось для себе, щоб стати сильнішою. Все це принципові речі.

Хай бачать ті, хто почав цю страшну війну, що Німеччина, працюючи з Україною, вірить у мир. І мир наближається завдяки тому, як ми стаємо сильніші разом.

Я дякую вам усім за підтримку!

Слава Україні!