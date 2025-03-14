Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Продовжуємо нашу роботу заради об’єднання абсолютно всіх, хто може реально допомогти, хто може зміцнити дипломатію та наблизити мир – звернення Президента
Продовжуємо нашу роботу заради об’єднання абсолютно всіх, хто може реально допомогти, хто може зміцнити дипломатію та наблизити мир – звернення Президента

14 березня 2025 року - 19:58

Переглянути всі відео
ностанні новини

Потрібен сильний тиск на Росію, щоб зробити навіть перші кроки до припинення війни – Президент

15 березня 2025 року - 16:02

Шлях до миру має розпочатися безумовно – виступ Президента на онлайн-зустрічі лідерів країн

15 березня 2025 року - 15:53

Безпекове партнерство заради миру: в Офісі Президента відбулася координаційна нарада з країнами Північної Європи та Балтії

14 березня 2025 року - 21:54

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським пастором Франкліном Гремом

14 березня 2025 року - 21:46

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
У День українського добровольця Президент відзначив державними нагородами захисників і захисниць України
У День українського добровольця Президент відзначив державними нагородами захисників і захисниць України

14 березня 2025 року - 20:55

Перейти до всіх галерей

Потрібен сильний тиск на Росію, щоб зробити навіть перші кроки до припинення війни – Президент

15 березня 2025 року - 16:02

Потрібен сильний тиск на Росію, щоб зробити навіть перші кроки до припинення війни – Президент

Президент Володимир Зеленський взяв участь в онлайн-зустрічі лідерів країн щодо підтримки України. Були присутні керівники й представники держав, Європейського Союзу та НАТО. Співголовами саміту виступили Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і Президент Франції Емманюель Макрон.

Президент України зазначив, що 11 березня прозвучала пропозиція США про повне безумовне 30-денне припинення вогню. За цей час можна було б обговорити всі аспекти справжнього миру. Але Росія робить усе, щоб цього не допустити, поширює брехню про складність припинення вогню й ситуацію на полі бою.

«Це війна Росії – понад три роки повномасштабних бойових дій і руйнувань. Щоб зупинити це, потрібен активний тиск, а не просто переговори – тиск на Росію. Потрібні рішучі заходи, щоб зробити хоча б перші кроки до припинення війни. До них належать санкції – санкції проти Росії треба не лише зберігати, але й постійно посилювати», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент також закликав партнерів сформувати чітку позицію щодо гарантій безпеки,

продовжити роботу над розміщенням контингентів і визначити зобовʼязання щодо того, як це працюватиме, а також прискорити й збільшити оборонне виробництво та посилити протиповітряну оборону в Україні та Європі.

«Дуже поганий сигнал – прислухатися до думки росіян щодо контингенту. Контингент має бути розміщений на українській землі. Це гарантія безпеки для України і для Європи. Якщо Путін хоче ввести якийсь іноземний контингент на територію Росії, це його справа. Але це не його справа – вирішувати щось про безпеку України та Європи», – зазначив Глава держави.

Версія для друку