Потрібен сильний тиск на Росію, щоб зробити навіть перші кроки до припинення війни – Президент

Президент Володимир Зеленський взяв участь в онлайн-зустрічі лідерів країн щодо підтримки України. Були присутні керівники й представники держав, Європейського Союзу та НАТО. Співголовами саміту виступили Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і Президент Франції Емманюель Макрон.

Президент України зазначив, що 11 березня прозвучала пропозиція США про повне безумовне 30-денне припинення вогню. За цей час можна було б обговорити всі аспекти справжнього миру. Але Росія робить усе, щоб цього не допустити, поширює брехню про складність припинення вогню й ситуацію на полі бою.

«Це війна Росії – понад три роки повномасштабних бойових дій і руйнувань. Щоб зупинити це, потрібен активний тиск, а не просто переговори – тиск на Росію. Потрібні рішучі заходи, щоб зробити хоча б перші кроки до припинення війни. До них належать санкції – санкції проти Росії треба не лише зберігати, але й постійно посилювати», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент також закликав партнерів сформувати чітку позицію щодо гарантій безпеки,

продовжити роботу над розміщенням контингентів і визначити зобовʼязання щодо того, як це працюватиме, а також прискорити й збільшити оборонне виробництво та посилити протиповітряну оборону в Україні та Європі.

«Дуже поганий сигнал – прислухатися до думки росіян щодо контингенту. Контингент має бути розміщений на українській землі. Це гарантія безпеки для України і для Європи. Якщо Путін хоче ввести якийсь іноземний контингент на територію Росії, це його справа. Але це не його справа – вирішувати щось про безпеку України та Європи», – зазначив Глава держави.