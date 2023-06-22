Потрібна повна деокупація Запорізької АЕС, а будь-хто, хто заплющив очі на її окупацію Росією, фактично сприяють терору – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Сьогодні був дуже насичений день.

По-перше, провели брифінг для країн-партнерів щодо ситуації на Запорізькій атомній станції. Були представники країн «Великої сімки», «Великої двадцятки», представники міжнародних організацій. Тут, в Офісі. Від ГУР, від команди Офісу, від наших дипломатів надана наявна інформація.

Наш принцип простий: світ повинен знати про те, що готує окупант. Кожен, хто знає, має діяти. Звичайно, після російського теракту на Каховській ГЕС та свідомих ударів терористів по інших дамбах та енергетичних обʼєктах уже давно ні в кого у світі не має бути якихось ілюзій щодо Росії. Саме Росія зараз є глобальним центром цинізму, і звідти може надійти будь-який наказ на будь-яке зло, яке вони розраховують замаскувати під ту чи іншу катастрофу. Світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше – радіаційній катастрофі. Всі розуміють, що розвідки різних країн можуть давати відповідні сигнали, можуть тиснути. Це потрібно.

Ми продовжимо інформувати партнерів. Буде надана інформація й тим країнам, які удають певну нейтральність навіть зараз. Очевидно, що радіація не питає, хто нейтральний, і може досягти будь-кого у світі. Відповідно, будь-хто у світі зараз може допомогти, і що робити – цілком відомо.

Потрібна повна деокупація Запорізької атомної станції. І будь-хто, хто заплющив очі на окупацію Росією такого обʼєкта, на мінування Росією території та споруд атомної станції, фактично сприяє не одному лише цьому російському злу, а терору загалом. І сьогодні ж я доручив міністру внутрішніх справ України Клименку Ігорю провести всі необхідні заходи, всю необхідну розʼяснювальну роботу з нашими людьми щодо всіх наявних ризиків. І найближчим часом це буде зроблено.

Проговорили сьогодні з розвідкою, СБУ та МВС відповідні безпекові питання – і те, що стосується Запорізької станції, і те, що стосується наслідків російського теракту на Каховській ГЕС. Робимо все, щоб підключити якнайбільше сил і засобів до тиску та впливу на державу-терориста. Була й окрема доповідь міністра внутрішніх справ щодо підтримки людей і життя на Херсонщині та в інших районах нашого Півдня, які постраждали від знищення Каховського водосховища.

Звичайно, маємо інформацію і щодо того, що відбувається на окупованій частині Херсонщини. Для цього навіть слова «катастрофа» замало. Російське зло сформувало там спеціальні групи, щоб прибрати й, очевидно, сховати тіла загиблих людей. І це не вперше Росія робить – намагається знищити докази та сліди своїх злочинів на окупованій території. Так вони робили й у Маріуполі, і в інших місцях. Але це така правда, яку не сховати. І я дякую всім, хто допомагає нашій розвідці, нашим спецслужбам здобувати потрібну інформацію!

Провів і нараду щодо духовної незалежності України – ми продовжуємо відповідну роботу, і будуть нові наші кроки. Очевидно, що не може бути справді духовних звʼязків із державою-терористом і тими, хто виправдовує вбивство, вбивство українців і покриває зло. Кожен день і кожна ніч російського терору це доводять. І ми дійдемо до того моменту, коли всі залежності від Росії, якими хтось десь намагається маніпулювати, будуть знищені.

Ще одне.

Я хочу сьогодні особливо подякувати всім тим, хто навіть у такий час, навіть у таких обставинах вкладає свої сили в те, щоб наші люди й наша країна мали власну культурну силу. Сьогодні у Києві почав роботу черговий «Книжковий Арсенал». «Арсенал» – це те слово, яке найкраще характеризує значення культури. Те, що робить людей людьми. Те, що робить людяність сильнішою. Те, що оберігає й крізь час поширює наш досвід – кожного й кожної, усього нашого народу, усієї нашої України, усієї нашої Європи, усього нашого людства. Будь ласка, якщо у вас є змога, відвідайте в один із цих днів «Книжковий Арсенал» та завжди підтримуйте культурну силу.

Я дякую всім, хто воює й працює заради України! Я дякую всім, хто зараз у боях – на Півдні, на Сході, на Запоріжжі, на Донеччині, на Луганщині. Дякую!

Дякую всім, хто допомагає Україні й захищає життя і людяність разом із нами!

Слава Україні!