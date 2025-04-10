Потрібна тактика тиску на Росію заради того, щоб терор і війна припинились – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Зараз тривають роботи в Дніпрі, на місці удару російської ракети. Попередньо – балістика. На жаль, одна людина загинула – мої співчуття рідним та близьким. Станом на цей час відомо про те, що п’ять людей постраждали. Всім надається допомога. Сьогодні вже була повітряна тривога в Києві через ударний дрон. Багато повідомлень з областей про російські удари та обстріли. Зокрема, Нікополь, удар російських FPV – пʼять дронів. Це абсолютно усвідомлений удар по місту поблизу продуктового ринку, просто по цивільних. Поранень зазнали 12 людей, і серед них одна дитина. Також російські удари по Харківщині, по Донеччині, Запорізькій та Миколаївській областях. Сумщина – постійні удари керованих авіабомб. І все це – вже майже через місяць після того, як Сполучені Штати Америки запропонували повне припинення вогню. Росія очевидно ігнорує дипломатію та використовує контакти зі світом тільки для того, щоб зробити щось вигідне для себе, а не для закінчення війни. Потрібна тактика тиску – тиску на Росію заради того, щоб терор і війна припинились. Я дякую всім у світі, хто допомагає нам у цьому.

Зараз міністр оборони України Рустем Умєров уже в Брюсселі, де буде працювати «Рамштайн», нове засідання. Звісно, наш пріоритет – це ППО, і маємо деякі домовленості з партнерами вже, щоб наш захист неба став сильнішим. Будемо працювати й надалі з кожною країною, із кожним лідером, які справді можуть впливати, щоб російська держава відчувала більшу ціну за війну – ціну, яка незмінно зростає для них. Я доручив також підготувати наші, українські, санкційні пакети – є відповідне обґрунтування від спецслужб, це сильні пакети – і щодо тіньового танкерного флоту, який Москва використовує, щоб фінансувати війну, і щодо пропагандистів війни – тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист і допомагати Росії, і також щодо деяких функціонерів – це відомі всім українцям прізвища, мали вплив. Зараз триває підготовка відповідних указів, усе буде поетапно. Ми працюємо також, щоб синхронізувати наші санкційні пакети з рішеннями партнерів передусім у Євросоюзі та інших сильних юрисдикціях світу.

Була доповідь Служби безпеки України – Василя Малюка: протидія диверсіям, протидія агентурі ворога. Я хочу подякувати СБУ за захист нашої держави.

Провів також нараду з віцепремʼєр-міністром Кулебою – ми готуємо підтримку для наших громад, про яку домовлялись із ними; сьогодні мені представили конкретні дані, яким громадам буде надано допомогу, який можливий обсяг фінансування. Кабінет Міністрів найближчим часом ухвалить рішення.

Слава Україні!