Потрібне відповідне бажання й рішення, щоб захистити якнайбільше життів від російської балістики – звернення Президента

Бажаю здоровʼя!

Щойно провів нараду з міністром оборони, були сьогодні також доповіді військових. Тільки за минулу ніч росіяни застосували проти України більш ніж сотню ударних дронів і 23 ракети різних типів, включно з балістикою. І кожна ніч, кожен день – така загроза проти життя в Україні. Ми потребуємо посилення нашої протиповітряної оборони – це об’єктивна реальність, – і всі домовленості, які були досягнуті з партнерами, але не були реалізовані, потрібно максимально активізувати. «Петріоти», які зараз просто стоять десь на зберіганні в партнерів, мають реально захищати життя. Також варто й у Європі, і в Америці значно активніше виробляти системи ППО, ракети до них. Ми в Україні можемо забезпечити таке виробництво й потребуємо відповідних політичних рішень. Локалізація виробництв, відповідні ліцензії – це те, що допоможе не тільки нам, а й усім – усім партнерам, хто хоче безпеки, а не хоче війни. Вже про це з усіма говорили, уже маємо розуміння, що це абсолютно можливо, і кожен російський удар є нагадуванням партнерам: треба зробити нарешті те, про що домовлялися. Я доручив міністру оборони та міністру закордонних справ активізувати контакти з партнерами щодо цього. В контексті «Рамштайну» зустріч готується. Головних завдань на сьогодні два: це саме ППО, саме «петріоти», і друге завдання – це контингенти, максимальне наближення всіх рішень, опрацювання всіх деталей. Також доручив на двосторонній основі працювати щодо ППО, і особливо – зі Сполученими Штатами Америки, які мають достатній потенціал, щоб допомогти припинити будь-який терор. Потрібне відповідне бажання й відповідні рішення, щоб захистити якнайбільше життів від російської балістики. Також посилення нашого повітряного щита одночасно буде посиленням усієї дипломатії.

В сьогоднішньому російському ударі були ракети, які запустили з акваторії Чорного моря. Партнери знають, які це були судна та з якої частини моря відбувся цей запуск. Це одна з причин, чому Росія спотворює дипломатію, чому Росія не йде на безумовне припинення вогню – вони хочуть залишити собі можливість бити з акваторії моря по наших містах, по наших портах. Припинення вогню на морі – це не тільки про вільне судноплавство й постачання продовольства морем, це передусім про загальну безпеку й про наближення миру. Путін не хоче закінчувати війну – він шукає, як залишити собі можливості розпалити війну в будь-який момент із ще більшою силою. Саме тому й надалі незмінно потрібні всі форми тиску на Росію: посилення наших спроможностей захищатися, збереження санкцій і така дипломатія, така розмова з Москвою, яка не залишить їм жодної можливості вбивати. Якщо припинення вогню – то безумовне й таке, що взагалі не дозволяє знищувати життя. Україна погодилася на пропозицію Америки, на пропозицію повного, безумовного припинення вогню. Путін відмовляється. Ми очікуємо реакції Сполучених Штатів – досі її немає, – очікуємо реакції всіх у Європі, всіх у світі, хто хоче миру.

Кожного дня – балістика від російської армії, кожного дня – убивства людей. Постійні удари по нашій Сумщині, Харківщині, Дніпровщині, Херсонщині, Запоріжжю, Донеччині, інших наших регіонах. Сьогодні – російська балістика проти Києва. Кожного дня – втрачені життя. Кожного дня – втрачені можливості для дипломатії. Це все не можна сприймати мовчки.

За цей тиждень маємо рішення про додаткову підтримку від Нідерландів – 500 мільйонів євро на виробництво дронів в Україні та 2 мільярди євро на підтримку нашої стійкості в цьому році. Дякую! Швеція – дякуємо за пакет військової допомоги на 1,6 мільярда доларів. Це якраз ППО, артилерія, зв’язок та інші абсолютно необхідні речі. Латвія – я хочу подякувати за постачання дронів для нашої армії. Німеччина – дякую за важливе системне рішення про підтримку на цей рік, підтримку збільшено до 7 мільярдів євро в цьому році. Данія – є нове рішення про підтримку майже на мільярд євро, і це окремі внески в наше внутрішнє виробництво зброї. Всі, хто з Україною зараз, – усі захищають життя. Я дякую вам за підтримку! Дякую нашим воїнам, усім українцям та українкам, хто дбає про нашу державу й наших людей!

Слава Україні!

