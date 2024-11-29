Потрібні зміни в управлінні людьми, які забезпечать більше результатів на полі бою – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні є кілька важливих рішень.

Разом із Головкомом Олександром Сирським сьогодні визначили, що варто провести заміну командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Новим командувачем призначений генерал-майор Михайло Драпатий. Також новим заступником Головкома призначений полковник Олег Апостол – до цього він командував 95-ю бригадою ДШВ. Обидва – дуже досвідчені воїни. Михайло Драпатий у цьому році організував оборону на Харківському напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. Загалом він із 14-го року на війні, на найбільш гарячих та відповідальних напрямках. Олег Апостол – Герой України, пройшов усі командні посади в підрозділах ДШВ, також захищає нашу державу з 14-го року, чітко знає, що необхідно для зміцнення боєздатності нашої армії. Зараз саме Олег Апостол відповідатиме за нову якість підготовки наших воїнів, у нього є повна підтримка на всіх рівнях, щоб забезпечити саме це. Сухопутні війська Збройних Сил України – це основа армії. І багато залежить для України від того, наскільки ефективно працюватиме структура Сухопутних військ і всіх Сил оборони та безпеки України. Потрібні зміни – зміни в управлінні людьми, які забезпечать більше результатів на полі бою. Призначив також полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу – бойовий командир, командир 93-ї бригади «Холодний Яр». Він добре розуміє, що в бригадах, на фронті, і мені потрібна саме така людина, щоб точно знав в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту.

І ще одне. Міністерство оборони України продовжує розвивати наш застосунок «Армія+», і вже в грудні до всіх сервісів «Армії+» має приєднатися Національна гвардія України. Зокрема, це стосується переведень.

Провів сьогодні засідання Ставки. Найбільше уваги – енергетиці: захисту обʼєктів, роботі з відновлення. Були відповідні доповіді. Є завдання і щодо прикриття об’єктів, і щодо комунікації з партнерами заради постачання систем ППО. Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Шольцом. Я подякував Олафу за лідерство Німеччини в постачанні ППО – це «петріоти» та системи «Айріс-Т». Ми обговорили наші наступні кроки в оборонній співпраці. Сьогодні ж говорив із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Я вдячний Емманюелю за те, що сприйняв наш запит щодо додаткового постачання. І Франція, і Німеччина можуть іще більш суттєво допомогти нам зараз у захисті проти російських терористичних ударів. Звичайно, координуємо наші контакти і з іншими партнерами. Говорив і з Прем’єр-міністром Норвегії Стере. Подякував прем’єру особисто і його урядовій команді, команді Норвегії за збільшення підтримки України на наступний рік; ми це дуже цінуємо. Вдячний парламенту Норвегії за консолідовану підтримку України. Обговорили спільні дії на найближчий час. Ми будемо збільшувати спільну роботу і для виробництва зброї в Україні, і для захисту енергетики. Окремо обговорили співпрацю з Норвегією у сфері ППО. Я дякую за готовність допомагати.

Сьогодні ж зустрівся з дуже представницькою делегацією з Латинської Америки: депутати парламентів, сенатори. Майже весь регіон був представлений. Детально обговорили ситуацію та перспективи – і тут, у нашому захисті, і у відносинах із Латинською Америкою, з іншими партнерами. Окреслив, що саме можемо зробити, як саме можемо поглибити співпрацю з Латинською Америкою. І я вдячний за всі слова підтримки, за всі емоції й за те, що Україну чують. Разом маємо наближати справедливий мир і тиснути на Росію. Все для цього робимо. Дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні!