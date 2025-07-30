Потрібно повністю заблокувати російську воєнну машину й конфіскувати заморожені активи – Президент на конференції з нагоди 50-річчя Гельсінського заключного акта

Підштовхнути Росію до припинення війни можливо: росіяни її розпочали, і їх можна змусити її закінчити. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн-виступу на конференції з нагоди 50-річчя Гельсінського заключного акта, який є основоположним документом для ОБСЄ.

Глава держави поінформував про наслідки чергового масованого удару по Україні, якого Росія завдала в ніч на четвер, та про удар по в’язниці в Запорізькій області два дні тому. Президент наголосив на тому, що Росія продовжує такі обстріли попри заклик світу припинити війну.

«Але якщо світ не має наміру змінити режим у Росії, це означає, що навіть після закінчення війни Москва й далі намагатиметься дестабілізувати сусідні країни. Вона продовжуватиме витрачати на це величезні кошти, ресурси і, можливо, навіть людські життя. Одна з головних ідей Путіна – і зараз вона є мейнстримом у Росії – полягає в тому, що Росія не має чітких кордонів», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив: Європі доведеться довго захищатися від російського режиму, але реальний потенціал Росії набагато менший, ніж європейський.

«Росія відстає в технологіях. І найголовніше: на відміну від Європи, Росія не пропонує того способу життя, який хотілося б перейняти людям. Тому вона зазнає поразки», – переконаний Президент.

За словами Володимира Зеленського, головне завдання – зупинити Росію зараз і зробити все можливе для зміцнення спільної сили у сфері безпеки, в економіці, технологіях і соціальному розвитку.

Глава держави подякував Президенту Фінляндії Александру Стуббу, усім європейським лідерам, кожній країні, яка підтримує Україну – її оборону, повітряний щит та стійкість. Володимир Зеленський окремо висловив вдячність за санкції проти Росії. Він закликав робити все можливе, щоб Сполучені Штати та Європа діяли разом заради безпеки.

«Нам потрібно повністю заблокувати воєнну машину Росії – відрізати її збройову індустрію, обмежити її прибутки від енергоносіїв і, нарешті, спрямувати всі заморожені російські активи, зокрема статки, набуті корупційним шляхом, на захист від російської агресії. Настав час конфіскувати російські активи. Не просто заморозити їх – конфіскувати й використати їх на потреби миру, а не війни», – наголосив Президент.

Цьогоріч конференцію організувала Фінляндія – країна, яка головує в ОБСЄ. Володимир Зеленський став єдиним главою держави, якого запросили взяти участь у цьому заході.