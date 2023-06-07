Потрібно, щоб міжнародні організації, як МКЧХ, негайно долучилися до порятунку людей на окупованій частині Херсонщини – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Сьогодні весь день максимум уваги наслідкам російського теракту на Каховській ГЕС. Затоплені десятки населених пунктів на підконтрольній нам території. Тисячі будинків!

Триває евакуація. Причому під обстрілами! Російська артилерія продовжує бити, не зважаючи ні на що. Просто нелюди.

Але станом на цей час на території Херсонської та Миколаївської областей врятовано понад 2 тисячі людей. І я дякую всім, хто залучений до цієї роботи, усім, хто допомагає! Наше завдання – по максимуму захистити життя й допомогти людям.

Абсолютно катастрофічна ситуація на окупованій частині Херсонщини. Окупанти просто кинули людей у цих страшних умовах. Без порятунку, без води, просто на дахах будинків у затоплених громадах. І це ще один свідомий злочин Росії: після того, як держава-терорист спричинила катастрофу, вона ще й максимізує шкоду від неї.

Зараз потрібна чітка та швидка реакція світу на те, що відбувається. Навіть неможливо встановити достеменно, скільки людей на тимчасово окупованій території Херсонщини можуть загинути без порятунку, без питної води, без їжі, без медичної допомоги. Наші військові та спецслужби настільки, наскільки це можливо, попри обстріли рятують людей.

Але потрібні масштабніші зусилля. Потрібно, щоб міжнародні організації, як-от Міжнародний комітет Червоного Хреста, негайно долучилися до рятувальної операції й допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини. Кожна загибла людина там – це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи, значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна. Усі відповідні звернення України, нашого уряду є.

Багато лідерів світу, керівників держав, урядів, міждержавних об’єднань висловили свою підтримку Україні та чітке засудження російського злочину екоциду. Я дякую за цю принциповість!

Разом маємо й притягти до відповідальності окупантів. Вони понад рік контролювали і дамбу, і всю ГЕС. Російські пропагандисти серйозно й відкрито обговорювали саме такий сценарій рукотворної катастрофи, який вони і здійснили. Ще минулої осені ми попереджали світ про мінування Росією обʼєктів Каховської ГЕС.

Ми закликали й до відправлення міжнародної спостережної місії на Каховку, до розмінування агрегатів та всіх споруд станції. На жаль, світової уваги тоді не вистачило, щоб усе це забезпечити. Зараз маємо сконцентрувати увагу світу для ліквідації наслідків чергової катастрофи з вини Росії, маємо не допустити подальшої руйнівної активності окупантів.

Провів сьогодні кілька важливих міжнародних розмов.

Президент Туреччини Ердоган. Поінформував його про ситуацію в затоплених районах, про нашу рятувальну операцію та нагальні потреби, щоб допомогти людям.

Звичайно, обговорили й ризики для Запорізької атомної станції, яка досі перебуває під контролем окупантів. Є домовленість із керівником МАГАТЕ про активізацію роботи представників МАГАТЕ на станції. Але зрозуміло, що, поки окупанти там, повної безпеки не уявити. Тому деокупація України – це безальтернативне завдання.

Президент Франції Макрон. Обговорили – і дуже детально – усі наслідки російського теракту на станції, загалом ситуацію. Все, що можемо зробити для допомоги людям, постраждалим регіонам.

Ґрунтовно обговорили й оборонні дії, а також міжнародні заходи, які готуємо попри все, бо безпека нам потрібна попри будь-які агресивні й відверто божевільні дії Росії.

Окремо я хочу зазначити кілька речей, які важливі для всієї нашої країни, а особливо для людей у тих наших регіонах, які залежали від Каховського водосховища.

Перше. Питною водою всіх забезпечимо. В усіх областях, районах, містах і селах, де це необхідно. Де зараз підвіз питної води, будуть зроблені всі необхідні системи постачання. Сталість постачання – це головний принцип.

Друге. Світ буде з нами. Партнери повністю поінформовані про те, що відбувається, про те, якої допомоги ми потребуємо. Хоч би якими були економічні, соціальні, екологічні наслідки цієї катастрофи, всі основи для життя будуть збережені. Херсонщина, Миколаївщина, Запорізька, Дніпровська області – ми бачимо всю проблематику і зробимо і можливе й неможливе, щоб створені окупантами проблеми були розв’язані.

Третє. Прямим обов’язком представників держави та місцевої влади в усіх громадах і областях, які постраждали, є допомога людям. Від уряду й ДСНС до обласної влади, місцевих громад – усі по максимуму залучені до того, щоб урятувати й захистити якнайбільше людей. Кожен має сприймати це завдання особисто. І я дякую тим, хто сприймає його саме так! Дбаємо одне про одного і про Україну!

І, звичайно, сьогодні я дякую кожному нашому воїну, усім підрозділам, усім бригадам, які продовжують бити окупантів.

Бахмутський напрямок, Авдіївка, уся «Хортиця», уся «Таврія» – ви молодці!

Хай там що, кожен день має бути днем знищення ворога.

Слава всім нашим героям!

Слава всім, хто дбає про Україну й українців!

Слава Україні!