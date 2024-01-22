Потрібно зробити необхідні напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

День Соборності України. Ще раз вітаю всіх зі святом, із тим, що наш народ, наша держава справді відчули, що таке потенціал соборності та яку силу дає єдність, єдність усього народу. Саме завдяки єдності Україна вистояла в цій війні й захищається від російської навали. І завдяки єдності не лише нашій, але й усіх у світі, хто зрозумів, що несе агресія Росії. Сьогодні в Україні, саме в День Соборності – Прем’єр-міністр Польщі Туск. І це його перший візит у державу поза межами ЄС – поки що поза межами – в Україну після призначення на посаду. Перший візит. Дуже продуктивний. Ми з паном Прем’єр-міністром Туском сьогодні дуже змістовно говорили щодо всіх питань, які є між нашими державами – між Україною та Польщею – та на рівні європейських інституцій. Оборона – буде оборонний пакет від Польщі. І на посилення наших позицій ми говорили про спільне виробництво зброї, про збільшення наших можливостей у використанні польської техніки та систем озброєнь. Звичайно, детально говорили про політичну взаємодію. Про те, що всі проблеми між Україною та Польщею можемо подолати між нами – на рівні наших держав. Упевнений, що й критичні ситуації на кордоні – блокування, – які відчутно послаблюють солідарність зараз, ми можемо подолати, можемо знайти прагматичні виходи з будь-яких критичних ситуацій. Вдячний Польщі за приєднання до декларації «Групи семи» щодо безпекових гарантій Україні. І починаємо роботу над двосторонньою безпековою угодою. Детально обговорили наш рух у Євросоюз, наші очікування від саміту НАТО цього року. Польща може допомогти. І, до речі, дуже важливо, що досвід Польщі та Прем’єр-міністра Туска особисто – досвід у відносинах із європейськими інституціями – може значно посилити наші дії, наші рішення. Ми будемо використовувати. Домовилися про формат. Хороша була сьогодні зустріч і розмова в Києво-Могилянській академії зі студентами й студентками наших університетів. Ми були разом із паном Прем’єр-міністром Польщі, і я вдячний усім студентам, студенткам за увагу до цієї зустрічі та за глибокі питання.

Відзначу й кілька нарад за сьогодні.

Перша – деталізуємо нашу подальшу роботу з партнерами на цей місяць і наступний, до кінця лютого. Україна має бути й буде на порядку денному світу. Готуємо необхідні перемовини й документи. Друга нарада – щодо російських активів, які заморожені в різних юрисдикціях і мають бути використані для захисту від російської агресії. Додаємо міцності нашій позиції – позиції справедливості. І третє. Сьогодні урядовці зустрічалися з представниками українського бізнесу. Дискусія непроста. Є серйозні питання. Є справді складнощі. Я ознайомився з деталями. Попросив зробити необхідні напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті. У кожного може бути свій погляд, так, але в час війни ми всі маємо бути об’єднані одним завданням – міцністю України, силою нашого суспільства, нашої економіки. Усі напрацювання будуть представлені на РНБО.

Я дякую всім, хто разом з Україною та в Україні! Дякую кожному й кожній, хто зміцнює Україну, хто б’ється й працює заради нашої держави, нашого суспільства, наших людей – усіх українців.

Слава Україні!