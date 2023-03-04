Потрібно зробити все, щоб зменшити можливості Росії виготовляти зброю – Володимир Зеленський

Для перемоги над російським агресором необхідна єдність держав-партнерів у принципових питаннях запровадження санкцій проти Росії та пришвидшення постачання зброї Україні. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом у Львові.

Глава держави акцентував на неприпустимості компромісів у санкційній політиці стосовно держави-агресора.

«Ми вдячні за адвокацію нашим балтійським друзям – Латвії, Литві, Естонії, а також Польщі. Ці держави завжди максимально підтримують у Європейському Союзі», – сказав Володимир Зеленський.

Водночас Президент зазначив, що окремі країни – члени Євросоюзу не мають стійкої позиції щодо санкцій і схильні до компромісів у цьому питанні.

«Це унеможливлює швидку перемогу, тому що військова структура Російської Федерації залежить від цього. Ми повинні зробити все, щоб не дати їм змоги виробляти ту кількість зброї, з якою вони до нас приходили», – акцентував Глава держави.

Він висловив переконання, що Україна разом із партнерами здобуде перемогу у війні та зупинить агресію Росії. Без поразки в Україні РФ не припинить своїх агресивних дій у світі.

Президент зазначив, що держави-партнери можуть обговорювати питання постачання Україні конкретних видів зброї у відкритому режимі, без жодних обмежень.

«Артилерія – номер один. Це те, що нам потрібно. Амуніція, снаряди великої дальності, щоб зупинити Росію. Не стріляти по території Росії, а щоб викинути їх із нашої території, що є справедливим», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна потребує військових літаків і проведення навчань для українських екіпажів.

«Сьогодні говорили про те, де наші партнери з Латвії, а також Литви та Естонії можуть допомогти нам у тренувальних місіях. Нам потрібні літаки», – додав Глава Української держави.