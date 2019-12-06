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Повернення полонених відбудеться до кінця року – Валерія Лутковська

23 грудня 2019 року - 17:38

Повернення утримуваних осіб відбудеться до кінця цього року, як і було домовлено під час зустрічі лідерів «Нормандської четвірки» у Парижі 9 грудня. Про це повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська за результатами продовження переговорів з усіма сторонами у понеділок, 23 грудня, в режимі скайп-конференції. 

«Було нарешті досягнуто домовленості щодо проведення взаємного звільнення осіб до закінчення цього року, як, власне, й було домовлено під час паризького саміту в Нормандському форматі. І це величезне щастя, тому що ми зможемо нарешті забрати з незаконного утримання під вартою тих наших хлопців, яких не змогли забрати у грудні 2017 року, тих хлопців, які протягом чотирьох років після Іловайська, Дебальцевого перебували в полоні і які протягом чотирьох років не мали можливості навіть поспілкуватися зі своїми сім’ями», – зазначила Валерія Лутковська.

За словами представниці України в гуманітарній підгрупі, наразі остаточно дошліфовуються списки. 

«Просила б усіх не маніпулювати інформацією, тому що за цією процедурою взаємного звільнення – долі людей», – наголосила вона.

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