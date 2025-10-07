Повернення українських дітей, яких викрала Росія, і важливість тиску на РФ: Володимир Зеленський зустрівся з президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуаном Понсом Самп’єтро.

Глава держави подякував за візит і відзначив підтримку України з боку асамблеї під час повномасштабного російського вторгнення.

Одна з найважливіших тем зустрічі – повернення українських дітей, яких викрала й незаконно депортувала Росія.

«Ми будемо раді, якщо ви, пане президенте, зможете зосередитися на темі викрадених українських дітей. Це для нас пріоритет, тому що це великий виклик для мене передусім і для дипломатичної групи України. Тому що ми можемо обмінювати воїнів чи іноді навіть полонених інших категорій. Але обмінювати дітей ми не можемо з росіянами. І зрозуміло чому. Тому ми маємо повернути їх до родин, до близьких. І голос ОБСЄ та парламентарів дуже важливий», – зазначив Глава держави.

Він запропонував призначити спеціального посланника при президентові ПА ОБСЄ, який сфокусується на поверненні українських дітей. Володимир Зеленський також повідомив про підготовку резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка засуджує викрадення й депортацію українських дітей, і закликав президента Парламентської асамблеї ОБСЄ підтримати її.

Пере Хуан Понс Самп’єтро зауважив, що асамблея приєднається до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Також під час зустрічі йшлося про спільні зусилля для звільнення військовополонених і цивільних, яких незаконно утримує Росія.

Окремо Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ відзначив важливість продовження тиску на Росію.

«Ми – понад 300 парламентарів, більш ніж 55 парламентів, у яких ви маєте голос, об’єднаний голос. Цей голос, звісно, не про бомби, не про військове постачання. Але ми можемо підтримати політичні санкції, економічні санкції і, звісно, військову допомогу», – зазначив він.

Крім того, Пере Хуан Понс Самп’єтро повідомив, що візьме участь у четвертому парламентському саміті міжнародної Кримської платформи, який відбудеться в листопаді у Стокгольмі.