Повернення викрадених Росією українських дітей має стати колективним зобов’язанням світової спільноти – експерти зібрали докази злочинів РФ

Радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук взяла участь у пресбрифінгу «Викрадені голоси: депортація та примусове переміщення рашистами українських дітей. Факти й викриття», на якому були озвучені докази злочинів РФ, зібрані експертами Московського механізму ОБСЄ, фахівцями Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету та українськими громадськими активістами.

Дар’я Герасимчук зазначила, що наявні міжнародні документи, які були створені для захисту й безпеки дітей, діють лише тоді, коли всі виконують єдині правила та інструкції.

«Якщо хтось відмовляється це робити – у цьому випадку це Російська Федерація, – ми маємо знайти механізм тиску на такого гравця, щоб він діяв за правилами», – пояснила вона.

За даними єдиного державного порталу «Діти війни», 19,5 тис. українських дітей були депортовані або примусово переміщені. І це лише ті діти, чиї персональні дані відомі достеменно та верифіковані відповідними українськими органами влади. Точна кількість таких дітей може становити сотні тисяч і на сьогодні точно невідома.

«Президент України Володимир Зеленський тримає під особистим контролем питання повернення кожної української дитини, викраденої Росією», – наголосила Дар’я Герасимчук.

Юристка Регіонального центру прав людини (RCHR) Катерина Рашевська заявила, що, викрадаючи українських дітей, Росія прагне зробити з них «російських патріотів».

«Росії не потрібні українські діти – їй потрібно якомога більше російських патріотів. І саме завдяки викраденню й перевихованню наших дітей РФ хоче поповнити свою націю. Україна на всіх рівнях збирає дані про ці злочини та передає їх відповідним міжнародним структурам, щоб притягнути до відповідальності всіх причетних», – зазначила вона.

Дослідниця з Єльського університету Кейтлін Ховарт повідомила, що нині їм достеменно відомі факти депортації Росією українських дітей та їх примусового переміщення.

«На сьогодні ми говоримо не лише про тих дітей, яких викрали на територію Росії, а й про вивезених у Білорусь. У нашому останньому звіті йдеться про понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років, які були незаконно вивезені до Білорусі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Кожен із цих фактів є чітко зафіксованим. У нас є всі дані. І про це добре знають воєнні злочинці, які вчиняють це, зокрема Путін, Лукашенко тощо», – сказала вона.

Кейтлін Ховарт зауважила, що повернення дітей є надскладним процесом, тож це має стати колективним зобов’язанням світової спільноти.

Експертка Московського механізму ОБСЄ, докторка Еліна Штайне розповіла про рекомендації, які не лише допоможуть Україні отримати додаткову підтримку у викритті злочинів, скоєних Російською Федерацією проти українських дітей, а й зможуть стати важелем політичного впливу, щоб повернути дітей назад в Україну.

Дар’я Герасимчук акцентувала, що Україна робить і робитиме все можливе для повернення кожної української дитини, і саме задля цього в межах виконання затвердженого Президентом Володимиром Зеленським плану Bring Kids Back UA об’єднують свої зусилля державні та недержавні організації й закордонні партнери нашої країни.