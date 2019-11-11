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Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні
Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні

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Повертайтеся в Україну, приєднуйтеся до нас – Президент на зустрічі з українською громадою в Естонії

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Офіційний візит Президента України до Естонської Республіки
Офіційний візит Президента України до Естонської Республіки

26 листопада 2019 року - 12:35

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Повертайтеся в Україну, приєднуйтеся до нас – Президент на зустрічі з українською громадою в Естонії

26 листопада 2019 року - 16:05

Повертайтеся в Україну, приєднуйтеся до нас – Президент на зустрічі з українською громадою в Естонії

У Таллінні Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками української громади, зокрема з тими, хто проходить реабілітацію в Естонії.

Люди висловили підтримку діям української влади, серед іншого крокам, спрямованим на досягнення миру на Донбасі.

«Ми всі хочемо, щоб Україна знала: вона не одна – світ з вами, Європа з вами, Естонія з вами», – сказала представниця української громади Лідія Лане.

Українська громада запевнила, що вірить у євроінтеграційну динаміку України, і багато хто хоче повернутися на батьківщину.

Глава держави подякував громаді за активну позицію.

«Повертайтеся в Україну, починайте працювати, піднімайте виробництво. Приєднуйтеся до нас!» – звернувся до представників громади Володимир Зеленський.

Також Президент разом з дружиною вшанували пам’ять полеглих за незалежність Естонії.

Президентське подружжя поклало квіти до Монумента перемоги у війні за незалежність.

Володимир та Олена Зеленські вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

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Офіційний візит Президента України до Естонської Республіки

26 листопада 2019 року - 12:35
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