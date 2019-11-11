Повертайтеся в Україну, приєднуйтеся до нас – Президент на зустрічі з українською громадою в Естонії

У Таллінні Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з представниками української громади, зокрема з тими, хто проходить реабілітацію в Естонії.

Люди висловили підтримку діям української влади, серед іншого крокам, спрямованим на досягнення миру на Донбасі.

«Ми всі хочемо, щоб Україна знала: вона не одна – світ з вами, Європа з вами, Естонія з вами», – сказала представниця української громади Лідія Лане.

Українська громада запевнила, що вірить у євроінтеграційну динаміку України, і багато хто хоче повернутися на батьківщину.

Глава держави подякував громаді за активну позицію.

«Повертайтеся в Україну, починайте працювати, піднімайте виробництво. Приєднуйтеся до нас!» – звернувся до представників громади Володимир Зеленський.

Також Президент разом з дружиною вшанували пам’ять полеглих за незалежність Естонії.

Президентське подружжя поклало квіти до Монумента перемоги у війні за незалежність.

Володимир та Олена Зеленські вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.