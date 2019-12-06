Повне, всебічне та безстрокове припинення вогню на сході України має розпочатися до кінця 2019 року – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі лідерів країн – учасниць Нормандського формату було погоджене повне припинення вогню на сході України, яке має розпочатися до кінця 2019 року.

«Найперше – це невідкладні заходи щодо стабілізації безпекової ситуації на сході України. Це повне, всебічне та безстрокове припинення вогню на сході України, яке повинно розпочатися до кінця 2019 року», – повідомив Глава держави під час зустрічі зі ЗМІ за результатами Нормандського саміту в Парижі.

Також Президент наголосив, що було домовлено про розширення мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з можливістю здійснення цілодобового спостереження.

Володимир Зеленський підкреслив, що країни – учасниці Нормандського формату підтримують розробку та реалізацію оновленого плану щодо розмінування територій.

Крім того, на зустрічі було домовлено про обговорення у межах Тристоронньої контактної групи у Міську нових ділянок розведення сил і засобів на Донбасі, що мають важливе гуманітарне значення для всіх українців.

Президент Франції Еммануель Макрон привітав політичну мужність і рішучість Володимира Зеленського, які він проявив як Президент України.

«Це допомогло відновити довіру на взаємних засадах. Ми також змогли на найвищому рівні підкреслити, що намагаємося досягти справедливого та стійкого миру, покласти край конфлікту, який не є замороженим і в результаті якого вже загинуло 13 тисяч осіб», – сказав Еммануель Макрон.

Він наголосив на важливості досягнення стабільності на Європейському континенті та побудови нової архітектури довіри й безпеки через врегулювання конфлікту на сході України в рамках Мінських домовленостей.

«Ці домовленості є базою у вирішенні конфлікту. Ми вже розпочали розведення (сил. – Ред.) у трьох пілотних зонах, які було узгоджено у 2016 році. Ми також провели обмін полоненими», – нагадав Президент Франції.