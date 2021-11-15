Повністю щеплені від COVID-19 українці незабаром зможуть отримати від держави тисячу гривень – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що держава продовжує наявні програми підтримки бізнесу та громадян, які постраждали від пандемії COVID-19, а також розробляє низку нових інструментів для допомоги. Зокрема, щеплені двома дозами вакцини проти COVID-19 українці незабаром зможуть отримати від держави 1 тис. грн.

«Це підтримка тих сфер, які постраждали від карантину більше за інших, а саме: це креативний, спортивний і транспортний сектори економіки. Програма працюватиме так: кожен, хто отримав два щеплення, зможе одержати одну тисячу гривень. Швидко й зручно – через додаток «Дія», – розповів Глава держави у відеозверненні до громадян України.

За ці кошти вакциновані українці зможуть придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр або купити квитки для мандрівок усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси. Програма стартує 19 грудня. До кінця 2021 року на неї буде виділено близько 3 млрд грн і стільки ж – на початку 2022-го.

За словами Володимира Зеленського, тим вакцинованим громадянам, у яких немає смартфона і додатку «Дія», зокрема людям похилого віку, держава забезпечить альтернативну можливість отримати 1 тис. грн. Про неї буде повідомлено незабаром.

«Але вже зараз можемо сказати: і щодо підприємців, і щодо громадян усе просто – держава нікого не залишить без допомоги, без підтримки», – запевнив Президент.

Він зауважив, що в Україні спостерігається зменшення кількості випадків коронавірусної хвороби на 6% за тиждень. На 13% знизився рівень госпіталізацій хворих на COVID-19.

«Усе це – результат роботи наших медиків і наших громадян, які спільно зробили на минулому тижні понад 1 мільйон 600 тисяч щеплень від ковіду. Одним словом – молодці. Двома словам – так тримати! Давайте не знижувати темп і вакцинуватись так само або ще активніше на цьому тижні. Ми пройшли пік цієї хвилі захворюваності, і медична система починає дихати легше. У нас достатньо кисню, щоб дихати легше було всім захворілим», – зазначив Володимир Зеленський.