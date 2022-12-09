Повномасштабна агресія РФ проти України продемонструвала кризу міжнародної системи захисту основоположних прав людини, і потрібно шукати шляхи її реформування – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголошує, що Україна обов’язково доб’ється покарання всіх винних за злочини проти українців під час повномасштабної війни, розв’язаної Росією, і надалі невпинно працюватиме над поверненням усіх полонених і депортованих українських громадян. Про це він сказав під час участі в дискусійній панелі «Війна проти прав людини» у межах Міжнародної конференції «UA: Права людини за темних часів» у Києві.

Керівник Офісу Президента нагадав, що 74 роки тому Генеральна Асамблея ООН ухвалила текст Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а 10 грудня 1948 року була ухвалена Загальна декларація прав людини.

«Тоді людство було нажахане кривавими злочинами Другої світової й дуже прагнуло не допустити їх іще раз. Але, на жаль, сьогодні Україна вкотре переживає жахіття геноциду, тому що вже майже дев'ять років Росія веде війну проти нас», – зазначив він.

Андрій Єрмак акцентував, що сьогодні Офіс Президента, Офіс омбудсмена, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими цілодобово працюють над поверненням кожного українського героя, кожного громадянина додому.

За його словами, Україна незадоволена роботою тих міжнародних організацій, завдяки яким наша держава могла б володіти всією необхідною інформацією, впливати на те, у яких умовах перебувають українські полонені та що з ними відбувається, на долю незаконно депортованих українських дітей. Насамперед ідеться про Міжнародний комітет Червоного Хреста.

«Масова депортація дітей – яскравий доказ геноциду українського народу. Саме так це визначає міжнародна Конвенція про злочин геноциду», – зауважив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак нагадав, що працює Координаційна рада із захисту прав дітей, яка об’єднує зусилля всіх державних органів України. На його переконання, інші країни, міжнародні організації та люди в усьому світі також мають консолідувати зусилля задля виявлення й повернення додому українських дітей.

Керівник Офісу Президента переконаний, що всі наявні факти демонструють беззаперечну важливість створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

«Я хотів би подякувати нашим партнерам – багато парламентів уже підтримали це. І я думаю, що цей шлях триватиме. І всі, хто віддавав накази, усі, хто їх виконував, хто вбивав, мають відповісти за це. Повірте, що ми нікому не пробачимо, ні про кого не забудемо», – заявив він.

Андрій Єрмак розповів, що з метою інтенсифікації міжнародних зусиль створено інформаційний правозахисний штаб, який на регулярній основі має оприлюднювати важливі для світової правозахисної спільноти дані щодо порушення прав людини під час російської агресії.

Крім того, керівник Офісу Президента переконаний, що після цієї війни у світі багато що зміниться, і міжнародна спільнота потребує своєрідної «служби 911», коли кожна країна, яка опинилася в такій ситуації, як сьогодні Україна, могла б отримати швидку, конкретну й ефективну допомогу.

«Ми готові разом із партнерами формувати місії, які приїжджатимуть і контролюватимуть умови, у яких сьогодні перебувають полонені, розв'язувати різні питання дуже швидко. Тому що йдеться про людські життя», – наголосив він.

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зауважила, що коли з 2014 року в тимчасово окупованому Росією українському Криму масово порушувалися права людини й світ не звертав на це належної уваги, сталося те, що всі бачать із 24 лютого 2022 року.

«Президент Володимир Зеленський у своїх промовах постійно каже, що все починалося з Криму і завершиться Кримом. За його ініціативою ми створили безпрецедентний формат Кримської платформи, що вивело тему Криму на високий міжнародний порядок денний. Її мета – деокупація Криму, і я впевнена, що ми деокупуємо Крим, відновимо справедливість, запустимо не лише компенсаційні механізми й трибунал, а взагалі змінимо всю систему колективної безпеки», – переконана вона.

Президент Міжнародного інституту омбудсменів (IOI), омбудсмен Австралії Кріс Фільд зазначив, що його колеги з усього світу підтримують Україну і робитимуть це не лише в той час, коли триває повномасштабна агресія Росії, а й після перемоги нашої країни, оскільки РФ уже скоїла багато воєнних злочинів і далі це робить.

Голова Місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер зазначила, що цифри щодо жертв війни є значно більшими ніж ті, які наразі задокументувала ООН. За її словами, відповідні представники Організації Об'єднаних Націй надалі відвідуватимуть усі території України, до яких матимуть доступ, зокрема ті, які Українська держава повернула під свій контроль.

Голова правління Громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська вважає, що сьогодні в Україні найбільшого захисту потребують права на життя, освіту та вибір.

На її переконання, право на життя не буде захищене до того моменту, поки система відповідальності не стане ефективною.

«Якщо не буде створено спеціального трибуналу щодо злочину агресії, то Росія не понесе відповідальності. І в цьому рішенні є надія українського суспільства, тому що невідворотність відповідальності є базовим принципом для захисту прав», – зазначила Ольга Айвазовська.

Звільнена з російського полону начальник медичної служби 501-го батальйону морської піхоти Мар’яна Мамонова розповіла, що перебування в таких місцях утримання, як колонія в Оленівці на окупованій території Донецької області, позбавляє людей усіх можливих прав, до бранців застосовуються різні методи насильства.

«Повірте, не завжди полон є шансом на життя. Тому, коли я повернулася в Україну, мені повернули право людини, право свободи», – сказала вона.