Працівникам дорожньої галузі забезпечать мінімальну зарплату та соціальні гарантії – меморандум між Укравтодором і дорожніми компаніями

У присутності Президента України Володимира Зеленського відбулося підписання Меморандуму між Державним агентством автомобільних доріг (Укравтодор) та учасниками ринку щодо захисту прав працівників дорожнього господарства та створення нових робочих місць.

Меморандум передбачає офіційне працевлаштування для всіх працівників компаній дорожньої галузі, забезпечення медичного страхування для всіх робітників, закріплення мінімальної заробітної плати для дорожніх спеціальностей на рівні 9 тис. 670 грн на місяць.

«Умова – забезпечення мінімальної заробітної плати для всіх людей, які будуватимуть дороги, – це дуже правильно. Як і медстрахування. Це зробить сферу будівництва доріг більш привабливою для працівників. Людям не треба буде їхати за кордон у пошуках роботи», – зазначив Глава держави.

За прогнозами Укравтодору, для виконання амбітного плану щодо оновлення понад 4 тис. км державних доріг у 2020 році дорожня галузь має додатково залучити більш як 38 тис. дорожніх спеціалістів. Ще близько 120 тис. робочих місць буде створено у супутніх галузях: на ринку проектувальних та інжинірингових послуг, матеріального виробництва й обслуговування. Також очікується зростання зайнятості у сфері придорожньої інфраструктури.

Голова Укравтодору Олександр Кубраков зауважив, що вже сьогодні в дорожній галузі середня заробітна платня становить 16-17 тис. гривень. «Я думаю, що це правильний тренд, і до кінця року ще більше компаній перетнуть цю межу щодо зарплат своїх робітників. Тоді Україна стане більш конкурентоспроможною порівняно з сусідніми країнами. Спеціалістам цих професій просто не буде сенсу їхати в інші країни», – наголосив він.

Олександр Кубраков також повідомив, що з 1 травня стартує онлайн-проект «Дороги та робота», який інформуватиме про актуальні вакансії у дорожній галузі та можливості розвитку.

Державна податкова служба щомісяця моніторитиме виконання меморандуму всіма учасниками, насамперед щодо зайнятості та рівня заробітних плат, а також сплати всіх податків, наголосила заступник керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів.

«З підписанням цього меморандуму маємо надію, що ми зможемо кожного місяця показувати нові робочі місця з білою високою зарплатою і сплату податків компаніями», – сказала вона.