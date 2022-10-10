Працюємо над тим, щоб відновити електро- та водопостачання в усіх містах – Кирило Тимошенко

На виконання доручень Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко відвідав інфраструктурні об’єкти столиці та Київської області, які зазнали ушкоджень унаслідок обстрілів з боку російського агресора.

Зокрема, Кирило Тимошенко побував на місцях обстрілів у центрі столиці та на Трипільській тепловій електростанції.

Заступник керівника Офісу Президента також провів селекторну нараду з очільниками обласних військових адміністрацій, Міністерства енергетики та компанії «Укренерго» щодо ситуації з енергопостачанням у регіонах.

«Не можна сказати, що ситуація критична, ми працюємо над тим, щоб електро- та водопостачання, яке залежить від електрики, було в усіх містах», – сказав Кирило Тимошенко.

Він наголосив, що протягом дня тривають ремонтні роботи на електромережах Львова.

Крім того, за його словами, на місці обстрілу в центрі Києва, на розі бульвару Шевченка та вулиці Володимирської, працюють комунальні служби, які мають впродовж доби відновити контактну мережу та асфальтне покриття.

Заступник керівника Офісу Президента звернувся до українців з проханням менше користуватися електроприладами з 17:00 до 22:00 задля зниження навантаження на електромережі.

«Треба вимкнути світло в цей період, не користуватися електроприладами для того, щоб уся країна пережила цей важкий день. Це дуже важливо для кожного громадянина й для кожного міста», – сказав Кирило Тимошенко.