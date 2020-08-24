Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту до всебічного партнерства з Україною
Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту до всебічного партнерства з Україною

24 серпня 2020 року - 19:34

Переглянути всі відео
ностанні новини

Наша країна стане успішною, коли успішним буде кожен регіон – Президент

31 серпня 2020 року - 19:43

Багато зроблено, але розслаблятися зарано – Президент про роботу Верховної Ради

31 серпня 2020 року - 18:42

Резиденція Президента у Маріїнському палаці відкривається для екскурсій з 4 вересня

31 серпня 2020 року - 17:19

Президент вручив нагороди видатним українцям та дипломатам: Дякуємо за те, що ви є

31 серпня 2020 року - 15:14

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Вручення Президентом України Володимиром Зеленським державних нагород та присвоєння військових та спеціальних звань
Вручення Президентом України Володимиром Зеленським державних нагород та присвоєння військових та спеціальних звань

31 серпня 2020 року - 15:18

Перейти до всіх галерей

Правоохоронні органи мають показати результат у розслідуванні Іловайської трагедії – Президент

29 серпня 2020 року - 12:16

Правоохоронні органи мають показати результат у розслідуванні Іловайської трагедії – Президент

Українська влада має робити все, щоб Іловайська трагедія не була забута, а винні в ній понесли покарання, заявив Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

«Навряд чи ми можемо сподіватися, що така рана на тілі історії України, така рана на серці батьків усіх загиблих коли-небудь затягнеться. І українська влада повинна робити все, щоб кожне ім’я не було забуте. І щоб щороку розповідали не тільки дітям загиблих, не тільки батькам, які втратили своїх дітей, а щоб розповідали всім, що такі трагедії в країні були, такі герої в Україні були і є, які віддають своє життя. Розповідати треба, і мені здається, що це наш головний обов’язок – нести крізь історію України історію наших героїв», – заявив Глава держави у Києві після заходів з ушанування пам’яті захисників України.

Президент наголосив, що правоохоронні органи повинні закінчити розслідування обставин, які спричинили Іловайську трагедію, а винні мають понести відповідальність.

«Незважаючи на те, що минув час, ми не повинні забувати всіх тих, через кого загинули наші хлопці в Іловайському котлі. І правоохоронні органи, якою б гіркою правда не була, повинні показати результат. Я знаю, що в Офісі Генерального прокурора створений департамент з питань війни саме для того, щоб розслідувати такі гучні та, на жаль, криваві справи. Будемо сподіватися, що вони крокуватимуть вперед», – зазначив Володимир Зеленський.

Версія для друку