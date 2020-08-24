Правоохоронні органи мають показати результат у розслідуванні Іловайської трагедії – Президент

Українська влада має робити все, щоб Іловайська трагедія не була забута, а винні в ній понесли покарання, заявив Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

«Навряд чи ми можемо сподіватися, що така рана на тілі історії України, така рана на серці батьків усіх загиблих коли-небудь затягнеться. І українська влада повинна робити все, щоб кожне ім’я не було забуте. І щоб щороку розповідали не тільки дітям загиблих, не тільки батькам, які втратили своїх дітей, а щоб розповідали всім, що такі трагедії в країні були, такі герої в Україні були і є, які віддають своє життя. Розповідати треба, і мені здається, що це наш головний обов’язок – нести крізь історію України історію наших героїв», – заявив Глава держави у Києві після заходів з ушанування пам’яті захисників України.

Президент наголосив, що правоохоронні органи повинні закінчити розслідування обставин, які спричинили Іловайську трагедію, а винні мають понести відповідальність.

«Незважаючи на те, що минув час, ми не повинні забувати всіх тих, через кого загинули наші хлопці в Іловайському котлі. І правоохоронні органи, якою б гіркою правда не була, повинні показати результат. Я знаю, що в Офісі Генерального прокурора створений департамент з питань війни саме для того, щоб розслідувати такі гучні та, на жаль, криваві справи. Будемо сподіватися, що вони крокуватимуть вперед», – зазначив Володимир Зеленський.