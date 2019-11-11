Представництво Президента України в Криму ініціює створення фонду для підтримки обдарованих дітей з півострова

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим ініціює створення фонду для підтримки обдарованих дітей, які проживають на півострові. Про це під час брифінгу повідомила заступник постійного представника Президента України в АР Крим Таміла Ташева.

«Для нас важлива співпраця з людьми, які проживають на півострові, і людьми, які переїхали з Криму. Ми говоритимемо про створення фонду як для обдарованих дітей, так і для культурних та освітніх ініціатив з Криму», – зазначила заступник постійного представника Президента України в Криму.

За словами Таміли Ташевої, вже проведено низку консультацій з представниками органів влади України та міжнародними донорами щодо створення такого фонду.

«Будь-яка дитина, яка є талановитою і проживає на окупованій території, зможе звернутися по стипендію на навчання та здобути якісну освіту в Україні», – наголосила вона.