Представництво Президента в АР Крим відіграє провідну роль у формуванні державних політик України з деокупації та реінтеграції півострова

Представництво Президента України в АР Крим за дорученням Глави держави працює над розробкою законопроектів для захисту прав українських громадян на тимчасово окупованих територіях, започаткуванням нових ініціатив з підтримки корінних народів України, розширенням географії діяльності Кримської платформи, а також посиленням санкційного тиску на РФ у контексті питань Криму.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Представництво Президента України в Криму продовжило ефективно працювати над втіленням Стратегії деокупації та реінтеграції Криму попри дію воєнного стану та масові злочинні обстріли окупантів, які намагаються залишити українців без світла й тепла.

Крім того, Глава держави своїм указом утворив на базі Представництва національний офіс Кримської платформи та доручив розпочати роботу з розвитку внутрішнього треку Кримської платформи.

Всього за рік існування Кримській платформі вдалося вивести на значно вищий міжнародний рівень питання деокупації Криму й не дати світові забути, що війна РФ проти України почалася з Криму і Кримом закінчиться.

За дорученням Президента розробляється чіткий і детальний план першочергових кроків з реінтеграції Криму, які передбачають відновлення функціонування публічної влади, притягнення до відповідальності колаборантів, амністію та люстрацію, верифікацію документів і перегляд незаконних рішень окупаційних судів. Окремо напрацьована візія економічного відновлення Криму після його деокупації, яка наповнюється чіткими проектами.

«Основний меседж, який ми зараз намагаємося доносити: деокупація – це не просто про звільнення територій, а передусім про наших людей, які там живуть. Нам важливо, щоб вони знали: про вас не забули, і щодня ми наближаємо нашу перемогу заради вас. Деокупація – це лише питання часу, саме тому ми ведемо таку активну роботу з міжнародними партнерами та організаціями, дипломатами, послами й парламентарями, щоб бути готовими. Готовими відновлювати наш український Крим», – наголосила постійна представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева.

Офіс Глави держави вітає Представництво Президента України в АР Крим із 30-річчям створення. Нехай свою 31-шу річницю Представництво зустріне в рідному офісі – у вільному українському місті Сімферополі!

Крим – це Україна! Україна переможе!