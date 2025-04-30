Представники ініціативи Bring Kids Back UA та МЗС обговорили повернення і реабілітацію постраждалих від російської агресії українських дітей

Представники ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та Ради з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при Міністерстві закордонних справ провели спільне засідання, присвячене поверненню, реабілітації та реінтеграції українських дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії.

У засіданні взяли участь: радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, радниця – уповноважена Глави держави з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, представники профільних державних органів, громадських і міжнародних організацій.

Дарія Зарівна наголосила, що РФ проводить системну злочинну політику, спрямовану на викрадення, мілітаризацію та знищення національної ідентичності українських дітей.

«Для знищення нації достатньо відняти в неї дітей. Саме тому такі злочини кваліфікуються ООН як ознаки геноциду. Творець терміна Рафаель Лемкін втратив пів сотні родичів через Голокост. Тож він дуже добре усвідомлював, як це працює. Сьогодні Росія щодня скоює злочини, які жахають своїм масштабом. Це і депортації, і примусове переміщення, і паспортизація, і незаконне усиновлення, і зміна імен. Росія викрадає українських дітей і цілеспрямовано знищує їхню національну ідентичність», – зазначила вона.

Учасники обговорили механізми повернення, реабілітації та реінтеграції українських дітей, а також наголосили на тому, що важливо забезпечити індивідуальний підхід до кожної дитини відповідно до її вікових, освітніх, медичних і психологічних потреб.

Окрему увагу приділили документуванню персональних історій дітей, яких вдалося повернути додому.

«Коли ми говоримо про злочини Росії, маємо бути не лише точними в цифрах, а й чесними в описі персональних історій. Свідчення тих, хто вже повернувся, звучать від імені тих, хто досі чекає на порятунок», – зауважила Дар’я Герасимчук.

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця наголосив, що Росія проводить політику знищення національної ідентичності, подібну до методів нацистської Німеччини під час Другої світової війни.

Учасники засідання також окреслили шляхи подальшої співпраці для реалізації національних і міжнародно-правових механізмів повернення, реабілітації та реінтеграції українських дітей, депортованих і переміщених Росією.