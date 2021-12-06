Представники скаутських організацій передали Президенту й першій леді Вифлеємський вогонь

Учасники Національної організації скаутів України та Асоціації гайдів України передали Президенту Володимиру Зеленському та його дружині Олені Вифлеємський вогонь.

Вітаючи Главу держави та першу леді з прийдешніми святами, представники молодіжних об’єднань відзначили, що для них велика честь знову передати їм вогонь миру.

Член Національної організації скаутів України Наталя Строкань зазначила, що рік, який вже майже добіг кінця, був насичений різними подіями, але в ньому кожен із нас мав можливість зробити вибір, ким бути, у що вірити й що робити.

«Кожен із нас одного разу вже зробив свій вибір, і ми дали обіцянку робити все від нас залежне, щоб з честю виконувати наш обов’язок перед Богом, Україною, допомагати іншим та бути вірним собі. Тридцять років тому мільйони українців зробили свій вибір бути незалежними та жити у суверенній Україні, суверенітет якої зараз захищають тисячі військових і волонтерів, за що кожен з нас безмежно вдячний. Враховуючи це, ми хотіли б побажати у новому році кожному українцю робити свій вибір з огляду на любов до близьких, любов до народу та до нашої країни. І також ми бажаємо кожному світла добра та миру, яке ми сьогодні з радістю вам передаємо», – сказала вона, звертаючись до президентського подружжя.

Лідер Асоціації гайдів України Марія Чоп’як зазначила, що її організація також рада приєднатися до традиції передачі Вифлеємського вогню миру.

«Вітаємо вас та рідну Україну з прийдешніми святами. Бажаємо, щоб усі заплановані події й заходи відбулися якомога легше й швидше, щоб усі плани були здійснені. У цей день кожен із нас сподівається на якесь маленьке диво і здійснення бажання. Цьогоріч для українців це було здоров’я та мир, тож нехай святий дух наповнить наші серця любов’ю та принесе в кожну родину мир і здоров’я», – сказала вона.

Після передачі Вифлеємського вогню представники скаутських організацій заспівали традиційну пісню.

Володимир Зеленський подякував за тепле привітання: «Кожному і кожній з вас, вашим родинам бажаю тепла й миру, спокою, які символізує Вифлеємський вогонь. Цього ж хочу побажати всім сім’ям наших військових, які нас захищають. Велика армія великих сердець дійсно захищає вас, ваше майбутнє й нашу сучасність, тому, вважаю, їм буде приємно знати, що ми бажаємо тепла їхнім родинам, де б вони не були – з ними на передовій чи десь окремо, але все одно разом».

Перша леді відзначила, що традиція передачі Вифлеємського вогню щороку приносить новорічний настрій у велику адміністративну будівлю Офісу Президента.

«Коли ви приходите, приносите вогонь, це приносить тепло, і розпочинаються новорічні свята для всіх, хто тут працює», – сказала Олена Зеленська.

«Дуже вам дякуємо, що ви вже третій рік поспіль приходите. Приходьте, будь ласка, ще і ще, адже ця чудова традиція поєднує рік з роком, поєднує людей. Вітайте своїх батьків, дідусів і бабусь і подякуйте їм за таких дітей, як ви», – додала вона.

Дружина Президента також розповіла, що ввечері відбудеться відкриття ялинки й новорічного містечка біля Офісу Президента, і запросила молодь відвідати святкову локацію.