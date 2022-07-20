Представники України ні на день не припиняли роботу, щоб отримати ефективну систему ППО – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Всі наші захисники й захисниці!

Впевнений, що ви бачили, наскільки ефективна зброя, надана партнерами, передусім сучасні реактивні системи залпового вогню. Назва HIMARS стала для наших людей майже рідною – так само, як раніше Javelin чи NLAW, як «Стугна» чи «Нептун».

І очевидно, що наступна така ж вагома назва з’явиться від сучасних систем протиповітряної оборони, які ми запитуємо в партнерів. Представники нашої держави жодного дня не припиняли роботу, щоб отримати ефективну ППО. І ми маємо певні домовленості щодо цього, є певні успіхи, які дозволяють знищувати частину ракет, однак потрібна зовсім інша швидкість і масштаб захисту.

Але все залежить, на жаль, не від нас, а від політичних рішень, які можуть бути ухвалені в ключових столицях. І саме тому ця тема протиповітряної оборони стала ключовою сьогодні у виступі першої леді України перед Конгресом Сполучених Штатів Америки. Це було вперше в історії, коли перша леді робить таке звернення до Конгресу, і, безперечно, це честь для України, для всіх наших людей.

Виступ був максимально практичним і щирим – фактично від імені всіх наших родин. Олена розповіла про жертв російського терору й про реальну можливість для наших американських друзів допомогти нам зупинити цей терор. Це може бути нашою спільною перемогою – українського й американського народів.

Сподіваюся, що відповіді на наші запити не забаряться. Російський терор має програти.

Обговорив сьогодні посилення тиску на Росію за війну та додаткову підтримку для України під час зустрічі з міністрами закордонних справ Австрії та Чехії, які відвідали Київ. Подякував обом державам за вже надану допомогу й окреслив, які потреби є на найближчий час.

Чехія головує в Раді Європейського Союзу, і тому важливо, щоб чеське лідерство зберігало всю наявну потужність. За ці півроку маємо зробити базові кроки, щоб підготувати початок переговорів щодо членства України в ЄС.

Також говорив з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Серед головних тем – фінансова підтримка для України. Готуємося до проведення чергового саміту Україна – ЄС, а також до інституційного посилення нашої держави на шляху у Європейський Союз. Незабаром можуть бути вагомі новини щодо цього – готуємо деякі історичні рішення для нашої участі в житті об’єднаної Європи.

На фінальній стадії погодження – сьомий санкційний пакет Євросоюзу. Вже анонсовані його елементи, зокрема заборона на імпорт російського золота. Але цього недостатньо, і я відверто говорю про це партнерам. Росія має відчувати значно вищу ціну за війну, щоб це примушувало її шукати мир.

І зараз варто поглянути ще й на те, що відбувається на європейському енергоринку. Ми бачимо, наскільки помилковою була політика деяких старих лідерів європейських країн, які зробили Європу заручником постачання газу з Росії. І поки ЄС не наважується включити газ до санкційних пакетів, Росія використовує газ для своїх власних санкцій проти кожної європейської родини, буквально б’є по сімейних бюджетах європейців за допомогою тиску на енергетичні ринки.

Україна завжди говорила, що Росію не можна сприймати як надійного постачальника газу. І якби до нашої позиції дослухалися раніше, то не довелося б шукати зараз екстрені способи заповнити дефіцит, який Росія штучно створює на ринку Європи.

Коли ми звертаємося до наших партнерів з тим чи іншим проханням, з тією чи іншою порадою чи вимогою, це базується на досвіді України – на тому, що ми вже пережили. Росія випробовує на Україні все те, що може бути застосовано й проти інших країн Європи. Почалося з газових воєн, а закінчилося повномасштабним вторгненням, ракетним терором і спаленими містами України. І щоб такого не було ні з ким більше, ми маємо забезпечити відчутну спільну перемогу над Росією в Україні. Що швидше це буде зроблено, то менше збитків і страждань зазнають усі європейські родини, усі європейські країни.

Тому після затвердження сьомого санкційного пакету треба буде одразу починати працювати над восьмим. Тому потрібно збільшити постачання сучасної зброї в Україну, забезпечити нашу державу ефективною протиповітряною обороною.

Зробимо все, щоб це розуміння було в наших партнерів і ніколи не слабшало.

Я вдячний усім, хто допомагає українцям на шляху до перемоги!

Вдячний усім, хто обороняє нашу державу!

Слава Україні!