Представники української культури важливі в поширенні у світі ідеї підтримки Глобального саміту миру – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з очільниками національних закладів культури, представниками театральної галузі, артистами, співаками, музикантами, художниками та істориками.

Він подякував за чітку позицію, підтримку України й зусилля для наближення нашої перемоги.

Андрій Єрмак розповів учасникам зустрічі про роботу Президента і його команди. Зокрема, про запропоновану Володимиром Зеленським Формулу миру, підготовку до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії, та укладення безпекових угод із країнами-партнерами.

Керівник Офісу Президента наголосив на тому, що важливо залучити до участі в Саміті миру якомога більшу кількість країн, щоб разом напрацювати план досягнення справедливого миру для України та притягнення держави-агресорки РФ до відповідальності за скоєні злочини.

«Якщо світ вважає, що міжнародне право – це не просто красиве слово, ми хочемо, щоб усе це відбувалося відкрито, публічно. Тому що якщо світ не зупинить це зло рішуче й аргументовано сьогодні, то завтра воно може проявити себе в будь-якому куточку планети», – зазначив Андрій Єрмак.

За його словами, запрошення лідерам країн з усіх континентів і представникам міжнародних організацій уже надіслали. Керівник Офісу Президента акцентував: важливо, щоб митці поширювали ідею підтримки участі країн у Глобальному саміті миру.

«В усіх вас є певні можливості: ви гастролюєте, виступаєте. Говорити, залучати – ніщо не буде зайвим для того, щоб для всього світу було неможливо не бути у Швейцарії. Це покаже нашу силу. Це покаже, що весь світ з Україною. І це дасть нам змогу справді вийти з рішенням. Лише спільним тиском світової спільноти та лідерів можна зупинити агресора», – резюмував Андрій Єрмак.