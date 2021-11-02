Президент: Безпека громади починається там, де вночі освітлена вулиця, де люди не бояться звернутися до поліцейського

Українська держава разом з місцевою владою та територіальними громадами мають створити безпечне середовище для кожного українця. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Безпечна громада» у Києві.

Глава держави зауважив, що питання забезпечення безпеки українців нині актуальне як ніколи, а сьогодні на форумі його буде вперше розглянуто в контексті ролі й місця територіальної громади в цьому процесі.

Президент наголосив, що кожен мешканець громади має право на захист свого життя, здоров’я та власності від злочинних посягань, на цивільний захист, запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, стихійних лих, пожеж, на якісні й доступні адміністративні послуги.

«Безпека громади починається там, де вночі світло на вулиці, де немає ям на дорогах, де люди не бояться звернутися до поліцейського офіцера по допомогу, тому що знають його особисто, тому що довіряють цій людині», – зазначив Володимир Зеленський.

«Безпека громади починається там, де злагоджено й швидко працює місцева добровільна пожежна команда, у якої є всі необхідні для цього засоби та професійна техніка. Там, де захист дитини, жінки, людини похилого віку від домашнього насильства – це не тільки справа поліції, а й суспільна проблема. Там, де є можливість за допомогою гелікоптера надати екстрену медичну допомогу в будь-якому куточку нашої великої країни, швидко евакуювати постраждалих або хворих до лікарні. Ось про ці прості, на перший погляд, речі, але складні, на мою думку, ми сьогодні маємо говорити», – додав він.

Як зазначив Президент, державна та місцева влада разом із небайдужою громадою мають створити безпечне середовище для життєдіяльності кожного мешканця, «щоб ці питання на місцях вирішували безпосередньо ті люди, які живуть саме в тому чи іншому регіоні».

«Безпека починається з кожного з нас. Сьогодні в цій залі – виключно ті, хто підтримує саме такий підхід: хто зробив щеплення від коронавірусу – той забезпечує не тільки свою безпеку, а й безпеку людей навколо. Дуже прошу вас донести це до кожного мешканця кожної територіальної громади, які вас обрали та які вам дуже сильно довіряють», – також закликав Володимир Зеленський.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зі свого боку зазначив, що в питанні забезпечення безпеки громадян дуже важливою є комунікація між правоохоронними органами та територіальними громадами. З метою покращення взаємодії будуть створені комунікаційні чати, у яких очільники територіальних громад зможуть безпосередньо спілкуватися з керівництвом МВС та представниками Національної поліції й Державної служби України з надзвичайних ситуацій на місцях.

«Також у цих чатах будуть моніторингові керівники з апарату МВС, які контролюватимуть і бачитимуть, на що саме скаржаться керівники громад, як реагують на конкретні зауваження місцева поліція, рятувальники», – розповів Денис Монастирський.

Крім того, за словами голови МВС, з наступного року заплановано втричі (до 2 тисяч) збільшити кількість поліцейських офіцерів громад.

«Наш мета – щоб у кожній територіальній громаді був такий поліцейський. А у великих громадах у перспективі такого офіцера має отримати кожен старостинський округ», – зазначив міністр.

За його словами, на дорогах України лише за минулий рік загинули 3554 особи. Тож з метою покращення безпеки дорожнього руху мають активно встановлювати комплекси автофотофіксації порушень.

Серед пріоритетів – повне забезпечення працівників патрульної поліції нагрудними камерами (відеореєстраторами), адже найбільше конфліктів виникає саме на дорогах.

«Вже з наступного року в кожному підрозділі патрульної поліції, де працюють офіцери, які виїжджатимуть на патрулювання, буде бодікам, і вони будуть зобов’язані його вмикати під час спілкування з громадянами. Таким чином, ми переконані, зможемо досягти вищих стандартів захисту прав», – сказав Денис Монастирський.

У межах реалізації політики безбар’єрності поліцейські вже користуються додатком, що дає змогу спілкуватися з особами з порушеннями мовлення та слуху.

Простором безпеки має стати школа та інші заклади, де навчаються діти. З цією метою Президент ініціював проект «Вихователь безпеки». За словами Дениса Монастирського, це буде особа, яка координуватиме питання безпеки в кожній школі й тісно співпрацюватиме з поліцією та органами цивільного захисту.

«Тому що якщо там допускаємо правопорушення, якщо там допускаємо розповсюдження наркотиків, булінг і тому подібне, звідти й виростають громадяни, які потім порушують громадський порядок і є загрозою для суспільства», – зауважив міністр.

У питанні протидії сімейному насильству реального результату можна досягти завдяки активній співпраці правоохоронних органів з територіальними громадами.

«Давайте обговорювати, як ми можемо убезпечити жінку, дитину, особу похилого віку, чоловіка від насильства в сім’ї. Яким чином ми можемо співпрацювати», – закликав Денис Монастирський.