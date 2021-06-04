Президент: Безпека в Чорноморському регіоні має стати пріоритетом світового співтовариства, і важливим інструментом для цього може бути Кримська платформа

Важливою темою переговорів Президента України Володимира Зеленського, Президента Грузії Саломе Зурабішвілі, Президента Молдовської Республіки Майї Санду та Президента Європейської ради Шарля Мішеля стало питання безпеки.

«Сьогодні Україна, Грузія та Молдова продовжують відстоювати свій суверенітет, незалежність і територіальну цілісність. Протидіють зовнішній агресії та гібридним атакам», – наголосив Глава Української держави у заяві для ЗМІ.

Саме тому, за його словами, він розпочав свій візит до Грузії з відвідання лінії окупації. «Вона не лише розділяє Грузію та тимчасово окуповану Абхазію. Вона віддаляє людей на окупованій території від нормального, безпечного й гідного майбутнього. Слід визнати, що війна не має національності, географічної ознаки. Біль, який я побачив сьогодні, є майже ідентичним тому, що я бачу кожного місяця, коли відвідую лінію зіткнення в Україні. Наші друзі з Молдови також знають не з чуток, що таке анексія, окупація, війна та лінія розмежування», – наголосив він.

Володимир Зеленський зауважив, що необхідно зробити все можливе, щоб на землях трьох країн ці лінії зникли назавжди.

«Значну увагу ми приділили сьогодні розвитку безпекового та оборонного співробітництва в Чорноморському регіоні. Повернення Чорного та Азовського морів у простір міжнародного морського права та відновлення безпеки судноплавства має стати пріоритетом світового співтовариства. Важливим інструментом задля досягнення цієї мети може стати українська ініціатива «Кримська платформа», – розповів він.

Президент додав, що буде радий вітати присутніх лідерів країн на її установчому саміті, який відбудеться в Києві 23 серпня.

Глава держави також подякував за звільнення двох українських громадян – яхтсменів Юрія Хомича та Володимира Дяченка. «Радий, що сьогодні ми повертаємось в Україну не лише з гарними підсумками зустрічі на найвищому рівні, але й з хорошими новинами на людському рівні. А саме повертаємось з двома нашими громадянами України, які були затримані. Я хочу окремо подякувати за допомогу і сприяння в цьому питанні пані Президенту Саломе Зурабішвілі», – зазначив Володимир Зеленський.