Президент дав два тижні правоохоронцям Львівщини, щоб показати результат у боротьбі зі злочинністю

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Львівської області провів у Львові нараду з керівниками правоохоронних органів на місцях щодо протидії корупційним злочинам. Зокрема, йшлося про викриття та покарання за діяльність конвертаційних центрів, завдання збитків об’єктам державної власності, серед іншого – десяткам об’єктів НАК «Нафтогаз України».

На території Львівської області розташована значна кількість об’єктів інфраструктури стратегічного та бюджетоутворювального підприємства НАК «Нафтогаз», які піддаються постійним протиправним діям. Унаслідок цього держава зазнає багатомільйонних збитків.

Незважаючи на десятки кримінальних проваджень, результати невтішні, відзначив Глава держави.

Також Президент звернув увагу на незаконну вирубку лісів, яку вдалося подолати лише частково і яка на сьогодні все ще доволі активно ведеться на Львівщині. Окремо Володимир Зеленський відзначив необхідність особливого контролю на митниці, а саме – виявлення та протидію контрабанді, ухиленню від оподаткування. Глава держави наголосив, що не має бажання часто змінювати керівників правоохоронних органів, але, за потреби, доведеться робити це для боротьби з корупцією та досягнення результатів.

«На сьогодні у нас є всі можливості, щоб правоохоронна система була чистою, стабільною й допомагала. Я підтримую двотижневий термін – показати результат і дійсно показати суспільству у Львівській області, що правоохоронна система може бути в країні такою, щоб народ пишався. Настав час і можливість захистити честь правоохоронців», – сказав Президент.

Володимир Зеленський також наголосив на необхідності співпраці правоохоронців з обласною державною адміністрацією.

«У нас є можливість працювати однією командою», – додав він.