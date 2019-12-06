Президент: Дефлімпійці подарували відчуття перемоги всій Україні

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися зі спортсменами Національної дефлімпійської збірної України, які здобули третє командне місце на ХІХ зимових Дефлімпійських іграх 2019 року в Італії.

«Найголовніше в цій перемозі – те, що ви показали всім нам, усім українцям, усьому світові, які ви сильні, незламні духом. Завдяки вам в Україні з’являється відчуття перемоги», – сказав Глава держави, звертаючись до спортсменів.

Володимир Зеленський привітав медалістів з успіхом і вручив їм державні нагороди.

«Не ви заслуговуєте на ці державні нагороди, а ці нагороди заслуговують на вас», – додав він.

Уповноважений Президента з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич подякував Главі держави за увагу до людей з інвалідністю.

«Не вперше ви приділяєте увагу людям з інвалідністю. Ми цю увагу бачимо. Це дуже значуще для країни, яка сьогодні розпочинає новий етап розвитку», – зазначив Валерій Сушкевич.

Окремо президент Спортивної федерації глухих України Леонід Касіцький підкреслив, що команда їхала на Дефлімпійські ігри з піднесеним настроєм завдяки, зокрема, підтримці першої леді, яка під час проводів звернулася до спортсменів мовою жестів.

«Ми були дуже вражені. Відчули сильний підйом і вашу підтримку», – зауважив він, звертаючись до Олени Зеленської.