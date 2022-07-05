Президент: Демократія і свобода будуть захищені, поки Європа та світ зможуть підтримувати Україну

Лише спільним тиском на Росію в усіх сферах світ може змусити її припинити війну в Україні та політику агресії. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування на відкритті 26-го урядового круглого столу The Economist.

«Об’єднана Європа та світ, санкційний і дипломатичний тиск – постійний, щоденний – це важлива «домашня робота», щоб змусити Росію шукати мир», – заявив Глава держави.

Він зазначив, що запроваджені щодо РФ санкції матимуть потужний вплив на її економіку тоді, коли з них не буде винятків.

«Усі санкції, які були ухвалені, проголосовані, – вони лише зміцнюють позицію світу проти агресивної позиції Росії. Але цього замало, тому що дехто справді постійно шукає виходи стосовно бізнесу. Якщо всі санкції, які запроваджує Євросоюз, окремо – Британія, США, Канада, Австралія, весь світ, – будуть запроваджуватися без винятків, на 100%, я впевнений, що буде непросто світу, але буде дуже складно Росії – вона припинить цю війну», – сказав Володимир Зеленський.

Президент окремо наголосив: світова спільнота має розуміти, що вказані обмеження запроваджуються щодо Росії не тільки через її агресію в Україні, а й, зокрема, через те, що вона порушує й нехтує фундаментальними принципами міжнародного права.

«Це не тільки через Україну, а через порушення міжнародного права, порушення в принципі ставлення до демократії, до свободи слова, прав людей тощо. Саме до цих принципів. Через порушення цих принципів Російською Федерацією запроваджені санкції, і їх треба продовжувати», – сказав Глава держави.

Він наголосив: якщо Росію не зупинити в Україні, вона й надалі проводитиме свою агресивну політику. Президент зробив акцент на тому, що всі кризи, з якими зараз стикається світ, штучно створені російською державою.

Крім того, за його словами, РФ вкладає великі кошти у максимальну мобілізацію своєї дезінформаційної політики проти України.

«З цим боротися складно. Лише мого голосу, голосу нашого суспільства для цього мало, потрібен голос об’єднаної Європи. Тому скільки Європа, весь світ зможе нас підтримувати, стільки демократія та свобода будуть захищені. Скільки Європа буде розуміти, що це війна не в Україні, а війна у Європі, а ми – «паркан», який захищає Європу своїм життям; скільки вони відчуватимуть це так само болісно, як відчуваємо ми, скільки Європа зможе це відчувати – стільки ми й потримаємося, і буде шанс перемогти Росію», – резюмував Володимир Зеленський.