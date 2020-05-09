Президент: Дороги та інфраструктура – один з найважливіших пріоритетів для нашої держави

У межах робочої поїздки до Закарпатської області Президент України Володимир Зеленський відвідав пункт пропуску на кордоні з Угорщиною. Глава держави ознайомився зі станом реалізації у регіоні Національної програми «Велике будівництво».

Як наголосив Володимир Зеленський, «Велике будівництво» триває попри карантинні заходи в Україні.

«Побачили п’ять садків та п’ять шкіл, які повинні бути готовими незважаючи ні на що, щоб першого вересня щасливі діти пішли в нормальні умови. Розпочато будівництво семи спортивних комплексів – навіть там, де цього не було багато років», – розповів Президент.

Крім того, Володимир Зеленський зауважив, що в межах програми планується до кінця року відремонтувати рекордні 370 км доріг на Закарпатті.

«Це справді велика кількість, якщо з 2018 на 2019 рік у нас було без Маріупольської дороги десь 600 км на всю країну, то тут майже 400 на одну область. Дороги, інфраструктура – один з найважливіших пріоритетів для нашої держави», – заявив він.

Окремо в пункті пропуску Президент відвідав мостовий перехід на кордоні через річку Тиса. Главі держави доповіли, що трафік мостом надто щільний через його низьку пропускну здатність. При цьому неможливо модернізувати об'єкт, збільшивши кількість смуг.

«Працюватимемо над тим, щоб зробити ще два нормальні сучасні пропускні пункти, щоб розвантажити трафік», – зазначив Володимир Зеленський.

Для оптимізації руху на пропускному пункті в Чопі планується запровадити електронну чергу. Вона синхронізує заїзд транспорту, зокрема вантажних авто, за часом, про який водіїв повідомлятимуть у спеціальному додатку чи у вигляді SMS.