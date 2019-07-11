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Президент доручив до 15 жовтня завершити ремонтні роботи на автомобільному переході через греблю Дніпровської ГЕС

18 липня 2019 року - 16:37

Президент доручив до 15 жовтня завершити ремонтні роботи на автомобільному переході через греблю Дніпровської ГЕС

18 липня Президент України Володимир Зеленський у Запоріжжі ознайомився з перебігом ремонтних робіт на автомобільному переході через греблю Дніпровської ГЕС.

Під час спілкування з Главою держави генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго» Ігор Сирота наголосив, що для повноцінного ремонту деформаційних швів мосту треба перекрити дорожній рух. За його словами, для цього потрібен дозвіл міської ради.

Президент поставив завдання, щоб до 15 жовтня було завершено реконструкцію мосту та відновлено дорожнє покриття.

«Ми приїдемо 15 жовтня й перевіримо. Домовилися?» – запитав Володимир Зеленський, звертаючись до Ігоря Сироти. Якщо ремонт не буде завершено вчасно, Ігор Сирота напише заяву на звільнення.

Замовником робіт з ремонту автомобільного переходу є ПрАТ «Укргідроенерго», виконавці – ПАТ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж» та ТОВ «Інтехбуд»

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