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Президент доручив Кабінету Міністрів опрацювати питання визначення статусу окремих релігійних свят

30 липня 2020 року - 19:41

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів опрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим. Відповідний указ № 303/2020 Глава держави підписав 30 липня 2020 року.

Як зазначається в документі, така пропозиція подається з метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, реалізації рівних прав і можливостей усіх вірян, ушанування історії, культури, традицій українського суспільства як багатонаціонального та багатоконфесійного.

Згідно з указом, уряд має вивчити це питання та напрацювати пропозиції у взаємодії зі Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями та Українським інститутом національної пам’яті, після чого внести на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №303/2020

Питання визначення статусу окремих релігійних свят
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