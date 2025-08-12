Президент доручив уряду спростити перетин кордону для молоді й умови вступу до закладів вищої освіти, а також збільшити розмір стипендій з наступного року

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити для молоді умови вступу до закладів вищої освіти та перетину кордону, а також підвищити стипендії студентам з наступного року. Про це Глава держави повідомив під час зустрічі з учасниками Українського молодіжного форуму, який відбувся з нагоди Дня молоді.

Глава держави привітав молодь зі святом та зазначив, що коли в країні є мільйони молодих людей, тоді цей народ живе та житиме надалі.

«Ми боремося за свою державу, українську суверенну державу. Українці воюють, українці працюють на оборону, щоб український народ міг нормально, безпечно, мирно жити. Найважливіше – на своїй землі. Щоб ви це могли, наші молоді люди, молоді покоління, всі, для кого Україна має бути й буде домом», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський подякував воїнам, усім, хто обрав для себе жити, навчатися та працювати в рідній країні, а також тим, хто за будь-яких обставин не втрачає зв'язку з Україною.

Президент повідомив, що вранці говорив із Прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, міністром фінансів Сергієм Марченком, міністром освіти і науки Оксеном Лісовим, командою Офісу та військовими. Держава зробить відчутні кроки для підтримки молоді.

Передусім ідеться про вступ до закладів вищої освіти в умовах воєнного часу та багатьох складнощів. Глава держави доручив уряду спростити умови вступу.

Також Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів разом із військовим командуванням опрацювати можливість спрощення перетину державного кордону для молодих українців. Президент запропонував збільшити вік чоловіків, яким буде дозволено виїжджати за кордон під час воєнного стану, до 22 років. Це допоможе багатьом зберегти зв'язки з Україною та реалізуватися в навчанні, передусім у рідній країні.

Є домовленість із Прем'єр-міністеркою та міністром фінансів опрацювати збільшення стипендій для всіх студентів з наступного року. Крім того, вже зараз держава збільшуватиме підтримку всіх, хто має суттєві результати в навчанні.

Володимир Зеленський окремо відзначив тих, хто залучає молодь до різноманітних безпекових програм і сам бере в них участь.

Президент вручив державні нагороди молоді, яка відзначилася під час захисту України в лавах Сил оборони: ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня, Данила Галицького. Також нагороди отримали ті, хто зробив внесок у різні сфери суспільного життя й сумлінно виконував професійний обов’язок.

Крім того, Володимир Зеленський поспілкувався з учасниками форуму про роботу з українською молоддю на тимчасово окупованих територіях, множинне громадянство та дипломатичні зусилля для досягнення справедливого і стійкого миру.

«Перемовини в будь-якому випадку важливі на рівні лідерів. Але говорити про Україну без України неможливо. Тому розмова Президента США Дональда Трампа й Володимира Путіна, безумовно, може бути важливою для їх двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони вирішити не можуть», – наголосив Глава держави.