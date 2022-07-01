Президент, Голова Верховної Ради та Прем'єр-міністр підписали Спільну заяву щодо стратегічної мети – повноцінного членства України у Євросоюзі

Президент України Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підписали Спільну заяву щодо рішення Європейської ради про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Документ було підписано в сесійній залі парламенту під час пленарного засідання.

«Сьогодні ми підписуємо спільну заяву, яка є сигналом єдності всіх гілок влади та свідченням нашої рішучості в досягненні стратегічної мети України, а саме – повноцінного членства у Європейському Союзі. І підписання цієї заяви має означати те саме, що й підписання заявки на вступ на пʼятий день війни», – сказав Глава держави, виступаючи в сесійній залі Верховної Ради.

Володимир Зеленський нагадав, що між подачею Україною заявки на вступ і відповіддю ЄС минуло рекордні 115 днів, впродовж яких український народ продемонстрував таку ж згуртованість заради європейського майбутнього, як і в захисті нашої територіальної цілісності й суверенітету на полі бою.

Президент зазначив, що за цей час відбулася велика кількість зустрічей, перемовин, акцій, концертів та інших заходів на підтримку України та її європейського майбутнього. Також було заповнено тисячі сторінок опитувальника, пройдено необхідні процедури.

На переконання Володимира Зеленського, шлях України до повноправного членства в ЄС так само має бути стрімким, а не тривати роки чи десятиліття.

Президент закликав усіх, хто сьогодні обіймає державні посади, сприймати свої обов'язки як боротьбу за нашу державу й працювати заради європейського вибору України, адже український народ зі зброєю в руках не лише захищає свою незалежність, а й воює за ціннісний вибір – щоб Україна була самостійною державою у вільній, новій європейській сім'ї.

Володимир Зеленський зазначив, що віднині в Президії Верховної Ради буде розміщений прапор Європейського Союзу, який має стати не просто символом, а завданням для всіх гілок влади не допускати пауз у роботі й ухвалювати рішення, необхідні для європейського шляху України.

«Ми маємо готувати державу до початку переговорів про членство так само інтенсивно й так само відповідально, як готували рішення про кандидатство», – зазначив він.

Адже набуття членства в ЄС – це не лише геополітика чи реалізація політичних прагнень, а й конкретні переваги, які приносять користь життю кожної людини, компанії, державної інституції в Україні, зауважив Президент. Він нагадав, що за останній час запроваджено транспортний та авіаційний «безвіз», було відкрито доступ українських товарів до європейського ринку без мит і квот, Україна приєдналася до енергетичної мережі Євросоюзу. На черзі – митний і цифровий «безвіз». Володимир Зеленський також закликав прискорити роботу над «промисловим безвізом» і скасуванням плати за роумінг між Україною та країнами ЄС на постійній основі.

«Європейський шлях – це саме такі рішення. Кожне з них посилює нашу державу, кожного з вас. Разом вони створюють нові можливості для всієї Європи – завдяки реалізації українського потенціалу. Європа стає сильнішою разом з Україною», – заявив він.

Президент наголосив: українці усвідомлюють, що європейська інтеграція – це гарантування всім поколінням нашого народу вільного й забезпеченого життя на основі найкращих людських цінностей, а тому це честь і велика відповідальність для кожного з нас – брати участь у реалізації європейських прагнень нашої держави.

Володимир Зеленський подякував кожному європейському народу та лідеру, які виступили за кандидатство України. Окремо Глава держави відзначив лідерство Президента Європейської ради Шарля Мішеля і Президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у побудові міцних історичних відносин між нашою країною та Європою.

Урсула Фон дер Ляєн, яка звернулася до учасників засідання Верховної Ради в онлайн-форматі, констатувала: Європа стоятиме за Україну стільки, скільки треба, адже мужній український народ бореться за те, щоб його країна мала світле майбутнє.

Президент Єврокомісії високо оцінила те, як громадяни України об’єдналися задля збереження своєї держави, демократії й забезпечення роботи всіх інституцій. Як результат – Україна стала кандидатом у члени ЄС, що здавалося неможливим завданням.

«Україна звернулася до ЄС щодо кандидатства за кілька днів після нападу. І ви все одно встигли надати нам усю інформацію в рекордні строки. Ми днями й ночами працювали для того, щоб вас підтримати, але саме ваші зусилля привели до цього успіху», – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона також зазначила, що разом з підтримкою України в боротьбі з ворогом європейські країни мобілізують зусилля і для її післявоєнної відбудови.

«Ваш європейський шлях і відбудова України підуть пліч-о-пліч. Величезні інвестиції прийдуть до вашої країни, і для того, щоб посилити цей вплив, інвестиції мають поєднатися з новою хвилею реформ», – наголосила Президент Європейської комісії.

Вона закликала продовжувати реформи, втілити вже ухвалені закони в позитивні зміни та подальший розвиток держави.

«Попереду – довга дорога, але Європа на вашому боці. Ми будемо йти цим шляхом, аж поки ви не відчините двері, що ведуть до вашого світлого майбутнього у Європейському Союзі», – резюмувала Урсула фон дер Ляєн.

У засіданні Верховної Ради також взяли участь урядовці та посли країн – членів Євросоюзу. Учасники засідання вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх мирних громадян, які загинули внаслідок російської збройної агресії, та відважних захисників і захисниць, котрі віддали своє життя за Україну.