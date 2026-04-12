Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Великоднє привітання Президента України та першої леді
12 квітня 2026 року - 09:02

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент і перша леді привітали з Великоднем дітей загиблих захисників і захисниць України

12 квітня 2026 року - 11:00

Сподіваємось, що обміни продовжимо вже найближчим часом – звернення Президента

11 квітня 2026 року - 20:09

На Закарпатті Кирило Буданов зустрівся з українцями, які навчаються в обласному центрі підготовки до національного спротиву

10 квітня 2026 року - 13:22

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента до Закарпатської області
Перейти до всіх галерей

У Софії Київській Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілись із дітьми-сиротами з Києва та Київщини, чиї батьки віддали свої життя за нашу країну. 

Володимир та Олена Зеленські поспілкувалися з дітьми й передали їм подарунки з нагоди Великодня. 

У Софії Київській для маленьких українців організували екскурсію, провели квест, під час якого вони шукали писанки на території національного заповідника. А також діти співали веснянки та гаївки і взяли участь у майстер-класі з виготовлення вітражів. 

«Хочемо вас привітати з усіма святами. Безумовно, бажаємо тепла, добра і світла. У вас такі усмішки прекрасні, не втрачайте їх. І перемоги вам усім бажаємо», – зазначив Глава держави. 

Захід відбувся в межах благодійної платформи соціально відповідального бізнесу «Дітям наших Захисників», що обʼєднала майже 90 представників бізнесу й підприємців і державу. За підтримки Міністерства у справах ветеранів України, Державної служби України у справах дітей і Міжнародної торгової палати України вони опікуються дітьми-сиротами в різних регіонах України. Зокрема, організовують екскурсії, розважальні заходи та відпочинок у таборах. 

Президент наголосив, що під час війни бізнесу та підприємцям важливо бути соціально відповідальними й підтримувати дітей, чиї батьки віддали свої життя, захищаючи Україну від російської агресії.

Версія для друку