Президент і перша леді привітали з Великоднем дітей загиблих захисників і захисниць України

У Софії Київській Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілись із дітьми-сиротами з Києва та Київщини, чиї батьки віддали свої життя за нашу країну.

Володимир та Олена Зеленські поспілкувалися з дітьми й передали їм подарунки з нагоди Великодня.

У Софії Київській для маленьких українців організували екскурсію, провели квест, під час якого вони шукали писанки на території національного заповідника. А також діти співали веснянки та гаївки і взяли участь у майстер-класі з виготовлення вітражів.

«Хочемо вас привітати з усіма святами. Безумовно, бажаємо тепла, добра і світла. У вас такі усмішки прекрасні, не втрачайте їх. І перемоги вам усім бажаємо», – зазначив Глава держави.

Захід відбувся в межах благодійної платформи соціально відповідального бізнесу «Дітям наших Захисників», що обʼєднала майже 90 представників бізнесу й підприємців і державу. За підтримки Міністерства у справах ветеранів України, Державної служби України у справах дітей і Міжнародної торгової палати України вони опікуються дітьми-сиротами в різних регіонах України. Зокрема, організовують екскурсії, розважальні заходи та відпочинок у таборах.

Президент наголосив, що під час війни бізнесу та підприємцям важливо бути соціально відповідальними й підтримувати дітей, чиї батьки віддали свої життя, захищаючи Україну від російської агресії.