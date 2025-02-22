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Президент і перша леді разом з іноземними лідерами вшанували пам’ять загиблих воїнів

24 лютого 2025 року - 11:18

Президент і перша леді разом з іноземними лідерами вшанували пам’ять загиблих воїнів

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять загиблих захисників і захисниць України біля Народного меморіалу національної пам’яті в Києві.

У церемонії також узяли участь іноземні лідери, які прибули до України в день третіх роковин повномасштабного російського вторгнення: Президент Фінляндії Александр Стубб, Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, Президент Литви Гітанас Наусєда, Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, Прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоттір, Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, Генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу та міністр з європейських справ Франції Бенджамін Хаддад.

Шану полеглим героям також віддали Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук разом із депутатами Європейського парламенту та Прем’єр-міністр Денис Шмигаль із членами Європейської комісії.

Присутні вшанували пам’ять українців та українок, які віддали свої життя за Батьківщину, хвилиною мовчання.

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Заходи, приурочені до третіх роковин повномасштабної російської агресії

24 лютого 2025 року - 12:03
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