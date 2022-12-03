Президент і перша леді України відвідали виставку «Світ Сковороди» в Українському домі

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відвідали виставку «Світ Сковороди», яка відкрилася в Національному центрі «Український дім» до 300-річчя з дня народження видатного українського мислителя й письменника Григорія Сковороди, що відзначається третього грудня.

Виставка покликана переосмислити образ Григорія Сковороди, представити нові грані його життєвого й творчого шляху та розкрити ідею персональної свободи, яка вже протягом 300 років перемагає темряву.

Експозиція дає змогу мандрувати стежками світу філософа та пізнавати його ідеї, а заразом – Україну та світ XVIII століття. Григорій Сковорода жив і творив у часи, коли великі імперії намагалися знищити українську націю та культуру, закріпачити українців. Тож ідеї персональної свободи, які сповідував філософ, стали світлом надії для багатьох українців і після його смерті.

«Дуже важливо, що навіть під час повномасштабної війни організовуються такі виставки. «Світ Сковороди» – це про ідею свободи в різних її вимірах. А сьогодні ми якраз і боремося за нашу свободу», – зазначив Володимир Зеленський.

У межах проекту «Світ Сковороди» можна здійснити 3D-тур селом Сковородинівка, що на Харківщині, де розташований Національний літературно-меморіальний музей Г. Сковороди. На виставці представлено вцілілу статую мислителя зі зруйнованого російськими обстрілами музею, що стала легендарною.

Також тут можна побачити портрети Сковороди – від єдиного прижиттєвого до сучасних експериментальних, – спеціально створені для експозиції комікси від українських художників, послухати барокову музику й зіграти в інтерактивну гру-тест на планшетах.

Володимир та Олена Зеленські подякували організаторам за реалізацію цього проекту. Вони також придбали повний корпус творів мислителя «Григорій Сковорода. Повна академічна збірка творів», підготовлений колективом харківських науковців під керівництвом Леоніда Ушкалова.