Президент і перша леді України відвідали XI Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал»

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відвідали книжковий ярмарок XI Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал», що триватиме з 22 до 25 червня у Києві.

Як розповіли президентському подружжю генеральний директор Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький Арсенал» Олеся Островська-Люта й директор Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» Юлія Козловець, фокус-тема цьогорічного заходу: «Коли все має значення». Її кураторкою стала українська журналістка, документалістка, яка спеціалізується на висвітленні конфліктів, Наталя Гуменюк.

Як зазначила Олеся Островська-Люта, цьогоріч «Книжковий Арсенал» менший, ніж у попередні роки, але його проведення – це свідчення стійкості нашої держави й суспільства, яке працює навіть попри війну. За її словами, коли в березні безпекова ситуація в країні дозволила проведення фестивалю, його вдалося організувати в дуже стислі строки – за кілька місяців, хоча зазвичай процес підготовки триває близько півроку.

Юлія Козловець зі свого боку наголосила, що проведення книжкового фестивалю в час, коли країна активно чинить опір сильному загарбнику, викликало великий інтерес у представників світових медіа: надійшло багато запитів від журналістів міжнародних видань, які зацікавлені більше дізнатися про Україну.

Генеральний директор «Мистецького Арсеналу» також подякувала Президентові за підписання закону щодо встановлення обмежень на ввезення й розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Білорусі й тимчасово окупованої території України, який є надзвичайно важливим для культурної сфери нашої держави.

Володимир Зеленський відзначив важливість проведення в Україні такого знакового фестивалю книги в час, коли український народ бореться за право на існування та за збереження національної ідентичності.

Президент наголосив, що для нього важливо бути на таких культурних подіях, щоб підтримати українських авторів, книговидавців і митців. Крім того, для нього особисто – це можливість відновити власні сили та знайти книги, які допомагатимуть у роботі.

«Назва найбільшої книжкової події країни – «Книжковий Арсенал» – зараз звучить особливо влучно. Бо книжки справді стали нашим арсеналом, нашою культурною зброєю. Ось чому відвідую його з особливими відчуттями. Зараз кожен наш текст, роман, оповідання, вірш – це наш опір знищенню. Доказ, що ми, українці, є й будемо на своїй землі. Будемо, тому що рятуємо, захищаємо та цінуємо одне одного. Тому що небайдужі й людяні», – додала Олена Зеленська.

Президентське подружжя оглянуло тематичні секції «Дитяча книга», «Комікси та графічна проза» (представлено книгарнею «Закапелюк»), «Художня література» (представлено книгарнею «Книжковий Лев»), «Арткнига» (представлено Національним центром Олександра Довженка «Довженко-центр»), «Книга про російсько-українську війну» (представлено книгарнею «Сяйво книги») та «Нон-фікшн» (представлено книгарнею «Сенс»).

Глава держави цікавився історичною літературою, придбав книгу Яна Мориса «Чому захід панує – натепер» («Кліо») та книгу Максима Яковлєва «Теорії змов. Як (не) стати конспірологом» («Віхола»).

Зі свого боку перша леді звертала увагу на художню та психологічну літературу, книги про історичну постать княгині Ольги, а також придбала для сина комікси Boom «Дюна: Дім Атрідів. Книга 1».

Володимир та Олена Зеленські обрали таку літературу:

Максим Яковлєв «Теорії змов. Як (не) стати конспірологом» («Віхола»).

Олександр Михед. «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення» («Видавництво Старого Лева»).

Анастасія Левкова. «За Перекопом є земля» («Лабораторія»).

Браян Герберт та Кевін Дж. Андерсон. «Дюна. Дім Атрідів. Книга 1» («РМ»).

Сергій Пєтков «Княгиня Ольга. Династійні таємниці правителів Русі» (Видавничий дім «АртЕк»).

Сергій Пєтков «Княгиня Ольга. Наріжний камінь церкви і держави» (Видавничий дім «АртЕк»).

Володимир Вакуленко. «Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші» (Vivat).

Ольга Маслова, Ніка Бєльська «Коли я нарешті висплюся? Як засинати і прокидатися із задоволенням» («Віхола»).

Тімоті Снайдер «Про Тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття. Графічна версія» («Човен»).

Артем Чех «Хто ти такий?» (Meridian Czernowitz).

Ян Морис «Чому захід панує – натепер» («Кліо»).

«Telegraf#2. Креатив у війні» (Telegraf.Design).

Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» – великий український книжковий ярмарок і водночас книжковий фестиваль, заснований 2011 року Національним культурно-мистецьким і музейним комплексом «Мистецький Арсенал», на території якого й відбувається захід.

У межах цієї культурно-інтелектуальної події розвиваються книжкова, літературна, видавнича, мистецька платформи, порушуються важливі культурні й суспільні питання. Щороку фестиваль збирав понад 200 вітчизняних видавців і культурних інституцій і близько 50 тисяч відвідувачів. У 2022-му фестиваль не проводився у зв'язку з повномасштабною агресією Росії проти України.

У програмі ХІ «Книжкового Арсеналу» також представлені проекти за участю ілюстраторів, дизайнерів і шрифтарів, а також професійні події для видавничої спільноти. Організатори запланували понад 80 подій у межах літературної програми, програми для дітей та підлітків і фокус-теми фестивалю, які відбуватимуться на чотирьох сценах.