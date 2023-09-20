Президент і перша леді України вшанували пам’ять жертв терористичного акту 11 вересня 2001 року у США

Під час робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відвідали у Вашингтоні Національний меморіал на честь загиблих під час терористичного акту 11 вересня 2001 року.

Президентське подружжя супроводжували міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Глава держави з дружиною пройшли вздовж строю воїнів почесної варти та різних родів військ Сполучених Штатів, поклали вінок до меморіалу загиблим під час терористичного акту та вшанували їхню пам’ять.

Володимир і Олена Зеленські поклали квіти до пам’ятника наймолодшій пасажирці літака, яка загинула внаслідок теракту 11 вересня 2001 року, та її батькам.

Представники української делегації також поклали квіти до пам’ятників жертвам терористичного акту.