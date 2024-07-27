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Участь Президента та першої леді у заходах з нагоди Дня медичного працівника України
Участь Президента та першої леді у заходах з нагоди Дня медичного працівника України

27 липня 2024 року - 12:37

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Президент і перша леді відвідали лікарню «Охматдит» та ознайомилися з планом її відбудови

27 липня 2024 року - 15:40

Президент і перша леді відвідали лікарню «Охматдит» та ознайомилися з планом її відбудови

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською з нагоди Дня медичного працівника відвідали Національну дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит».

Вони оглянули корпуси медзакладу, зруйновані та пошкоджені внаслідок російської ракетної атаки 8 липня. 

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко та генеральний директор «Охматдиту» Володимир Жовнір розповіли, що руйнувань зазнали шість корпусів лікарні, зокрема дві будівлі в аварійному стані. Вже вдалося відновити роботу всіх структурних підрозділів, крім відділень трансплантації кісткового мозку та хронічного гемодіалізу, які наразі працюють на базі інших лікарень Києва. 

Президент і перша леді ознайомилися з планом відбудови лікарні. Зокрема, в «Охматдиті» мають намір відновити фасад одного з корпусів і побудувати ще один, завдяки якому зʼявиться можливість госпіталізовувати 15 тисяч пацієнтів на рік. Також Фундація Олени Зеленської взяла на себе відновлення «Школи супергероїв» – навчальних класів при медичному закладі. 

Володимир та Олена Зеленські поспілкувалися з дітьми, які лікуються в онкологічному відділенні «Охматдиту», та роздали їм подарунки.

Генеральний директор «Охматдиту» передав Главі держави й першій леді малюнок від одного з пацієнтів.

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Участь Президента та першої леді у заходах з нагоди Дня медичного працівника України

27 липня 2024 року - 12:37
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