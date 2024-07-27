Президент і перша леді відвідали лікарню «Охматдит» та ознайомилися з планом її відбудови

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською з нагоди Дня медичного працівника відвідали Національну дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит».

Вони оглянули корпуси медзакладу, зруйновані та пошкоджені внаслідок російської ракетної атаки 8 липня.

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко та генеральний директор «Охматдиту» Володимир Жовнір розповіли, що руйнувань зазнали шість корпусів лікарні, зокрема дві будівлі в аварійному стані. Вже вдалося відновити роботу всіх структурних підрозділів, крім відділень трансплантації кісткового мозку та хронічного гемодіалізу, які наразі працюють на базі інших лікарень Києва.

Президент і перша леді ознайомилися з планом відбудови лікарні. Зокрема, в «Охматдиті» мають намір відновити фасад одного з корпусів і побудувати ще один, завдяки якому зʼявиться можливість госпіталізовувати 15 тисяч пацієнтів на рік. Також Фундація Олени Зеленської взяла на себе відновлення «Школи супергероїв» – навчальних класів при медичному закладі.

Володимир та Олена Зеленські поспілкувалися з дітьми, які лікуються в онкологічному відділенні «Охматдиту», та роздали їм подарунки.

Генеральний директор «Охматдиту» передав Главі держави й першій леді малюнок від одного з пацієнтів.