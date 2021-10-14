Президент і перша леді відвідали «Шевченко HUB» у Каневі

Під час робочої поїздки на Черкащину Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою відвідали новозбудований сучасний культурний центр «Шевченко HUB» у Каневі.

Тамтешній будинок культури на 700 місць був довгобудом. Його включили до Національної програми «Велике будівництво» й завершили у 2021 році в межах підготовки до відзначення 30-ї річниці незалежності України. Це – знаковий для Черкащини сучасний культурний простір.

Як розповів Президентові України голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко, коли завершували будівництво цього культурного центру, то мали на меті не просто облаштувати концертну залу, яка б використовувалася кілька разів на рік, а створити активний публічний простір. Тому на одному з поверхів з’явилася сучасна виставкова зала та школа мистецтв на 19 аудиторій, яку діти матимуть змогу відвідувати постійно.

У «Шевченко HUB» також є екран та необхідне обладнання для демонстрації фільмів. Володимир та Олена Зеленські переглянули фрагмент мультимедійної вистави «Звільнення Шевченка» режисера Євгена Степаненка, створеної за підтримки Національного музею Тараса Шевченка. Як зазначають автори вистави, її мета – спроба подати історію Шевченка по-новому та звільнити від стереотипних уявлень про нього.

Також президентське подружжя оглянуло виставку вишитих рушників Наддніпрянщини ХХ – початку ХХІ століття. На ній представлена колекція обрядових та декоративних рушників з фонду Музею українського рушника.

Усі приміщення Шевченківського культурного центру обладнані за принципами інклюзивності й доступні для людей з інвалідністю.

Володимир та Олена Зеленські також оглянули новозбудований сквер і спортивний майданчик поблизу «Шевченко HUB».